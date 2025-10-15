Pronostico Bayern Monaco-Juventus: lo scherzetto della ex

Roma-Barcellona è una partita della seconda giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Lo scherzetto della grande ex. Si approcciano sicuramente in due modi differenti il Bayern Monaco e la Juventus in questa sfida di Champions League. Le padrone di casa devono mettersi alle spalle le sette pere prese dal Barcellona, le bianconere invece dopo aver battuto il Benfica sognano il colpo grosso. Complicato, difficile.

E la grande ex, Arianna Caruso, passata nello scorso mese di gennaio appunto in Germania, è pronta a trascinare la propria squadra. Sì, non ha giocato tantissimo fino al momento, ma in questa partita, contro avversarie che conosce molto bene anche per gli incroci in nazionale, una maglia da titolare ce l’ha assicurata. Ma come può una squadra risorgere dopo aver preso sette gol? Beh, la risposta è semplice: il Barcellona, in questo contesto, fa completamente un altro tipo di sport e nessuno al momento sembra potergli tenere testa.

Molto più appareggiato, invece, questo confronto. Anche se la Juve di Canzi sta mostrando molti limiti adesso: nelle due sfide di campionato ha pareggiato una volta e perso in casa contro il Como. Sì, il pensiero poteva anche essere a questa partita, ma dalla Juve ci si aspetta sempre qualcosa in più. E comunque, il Bayern, in generale, è più forte.

Come vedere Bayern Monaco-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Bayern Monaco-Juventus è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Bayern Monaco è quotata 1.45 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.67 sempre negli stessi bookmaker.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

La gara in questione quasi sicuramente regalerà almeno tre reti complessive. E anche le bianconere dovrebbero riuscire a trovare un gol nel corso del match. Ma alla fine i tre punti se li prenderà il Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Juventus

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Mahmutovic; Gwinn, Ballisager, Vigorsdottir, Kett; Caruso, Stanway; Dallman, Tanikawa, Buhk; Harder.

JUVENTUS (3-5-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Bonansea, Walti, Pinto, Godo, Carbonell; Vangsgaard, Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1