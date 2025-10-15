Pronostico Atletico Mineiro-Cruzeiro: c’è sempre una prima volta

Atletico Mineiro-Cruzeiro è valida per la ventottesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 2:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è sempre una prima volta. Sì, e poi vi spiegheremo il perché. Quello tra Atletico Mineiro e Cruzeiro, comunque, è un match che potrebbe regalare una svolta storica, rispetto a quelli che sono stati gli ultimi sette incontri tra queste due formazioni.

E cosa è successo in questo lunghissimo arco di tempo? E’ successo che le due squadre in questione quando si sono affrontante non hanno mai segnato entrambe nella stessa partita. Ma vedendo quello che è il momento attuale che tutte e due stanno vivendo – e soprattutto quelli che sono i numeri dei gol presi – è evidente che, finalmente, possa realmente tutto essere ribaltato rispetto a quelli che, ovviamente, sono anche i pronostici in questo caso.

Non tanto per quella che è la difesa dell’Atletico Mineiro – che ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite giocate – ma per quello che è l’attacco del Cruzeiro che ha segnato cinque volte nelle ultime cinque e che, in generale, è riuscito a timbrare per ben 40 volte nel corso del campionato. Insomma, la certezza è una sola. Almeno per come la vediamo noi.

Come vedere Atletico Mineiro-Cruzeiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventottesima giornata del Brasileirao Atletico Mineiro-Cruzeiro, in programma giovedì allì1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Diciamo che in generale il momento non è il massimo per le due formazioni. Quindi potrebbe venire fuori anche un pareggio. Ma la quota del GOL – che non esce da sette incroci – è troppo stimolante per non prenderla in considerazione. Quindi sì, entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Cruzeiro

ATLETICO MINEIRO (3-5-2):Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Ivan Román; Scarpa, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard, Guilherme Arana; Dudu, Rony.

CRUZEIRO (4-3-3): Cássio; William, Jonathan Jesus, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian; Matheus Pereira, Wanderson, Kaio Jorge.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1