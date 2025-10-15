Pronostici marcatori: la doppia del venerdì

Il pronostico sui marcatori: la doppia dritta riguardante le sfide in programma venerdì sera
Reduce dall’importante successo contro il Barcellona e dal pareggio con il Lille, il Psg di Luis Enrique vuole riannodare i fili del discorso in Ligue 1. Al primo posto con 16 punti – con un margine di una sola lunghezza sullo Strasburgo – i Campioni d’Europa uscenti sono chiamati a dare il primo vero strattone in vetta.
Con l’infermeria sempre più vuota, i parigini ritroveranno molto presto l‘onze de gala visto all’opera solo a tratti in questo frangente della stagione. Ad ogni modo, il centro dell’attacco – salvo clamorosi colpi di scena – dovrebbe essere occupato nuovamente da Gonçalo Ramos. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile: l’attaccante portoghese non è ancora riuscito a centrare il bersaglio grosso nelle prime gare ufficiali della stagione in Ligue 1.
Un’astinenza riconducibile ad un difetto di mira piuttosto che ad una generale assenza di pericolosità: sono infatti 14 le conclusioni che il bomber del Psg ha provato, indirizzandone cinque nello specchio di porta avversario. La crescita del Psg passa (anche) dai gol di Ramos: l’occasione di ritrovare la via del gol al ‘Parco dei Principi’ sembra essere piuttosto ghiotta.
Pronostici marcatori venerdì 17 ottobre: una doppia a quota 3,50
Per provare a centrare una doppia intrigante con uno stake medio, facciamo tappa in Arabia Saudita dove l’Al-Ittihad di Benzema fa visita all’Al-Feiha. Reduci da tre vittorie consecutive, gli ospiti vogliono lanciare un avviso importante ai naviganti portando subito il match sui binari più congeniali alle proprie caratteristiche.
Contro una retroguardia solida ma che tende comunque a concedere in media oltre un gol a partita, è proprio Benzema il candidato verso cui converge la nostra scelta. Sempre nel vivo del gioco, l’ex stella del Real Madrid è sempre un fattore importante dalla cintola in su oltre che il calciatore preposto a battere i calci piazzati ‘di un certo peso’.
Nel contesto di una partita che dovrebbe viaggiare sui binari di un sostanziale equilibrio, l’attaccante francese dovrebbe riuscire a dire la sua senza se e senza ma.
Benzema marcatore e Ramos marcatore plus si trovano a quota 3,50 su Goldbet.