Pronostici Champions League femminile, la multipla a quota 6

Pronostici Champions League femminile, ecco la multipla per la seconda giornata della League Phase. Ecco le nostre scelte

C’è la seconda giornata della League Phase: sì, anche la Champions League femminile da quest’anno si adegua a quella maschile. Quindi partite di sola andata, e poi alla fine una classifica generale.

Le prime quattro vanno direttamente ai quarti di finale, dalla quinta alla dodicesima, invece, i playoff. Ci sono delle partite indirizzate dall’inizio, mentre altre, soprattutto in questo turno, potrebbero regalare qualche sorpresa. Andiamo a vedere insieme, quindi, quello che potrebbe succedere.

Pronostici Champions League femminile, le nostre scelte

Sulle nove partite che si giocheranno nei prossimi due giorni ne scegliamo sei. E partiamo dalla sfida della Juventus contro il Bayern Monaco, in trasferta. Le bianconere al debutto hanno vinto contro il Benfica grazie a due reti di Salvai, di professione difensore, ma in Germania, visti anche i problemi in campionato – due partite, un pareggio e una sconfitta – dovrebbero perdere.

Vittorie in trasferta, invece, per quanto riguarda Wolfsburg e Arsenal: le tedesche sono una delle squadre più importanti del panorama femminile europee, le inglesi invece hanno vinto la Champions lo scorso anno. Per forza devono entrare in questa nostra multipla.

Le sfide tra Atletico Madrid e Manchester United e Psg-Real Madrid, regaleranno almeno un gol per squadra. Pochi dubbi su questo. Mentre, per quanto riguarda il match tra Leuven e Twente, la doppia chanche in questo caso, visto l’ottima quota, ci pare possa essere la migliore soluzione. Doppia esterna, perché le olandesi sono più avanti rispetto alle avversarie.

Sotto vi diciamo di nuovo tutte le partite, la quota invece totale su GoldBet è di 5,77 volte la posta.

Valerenga-Wolfbsurg 2

Atletico Madrid-Manchester United GOL

Psg-Real Madrid GOL

Bayern Monaco-Juventus 1

Benfica-Arsenal 2

Leuven-Twente X2