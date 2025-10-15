I pronostici di mercoledì 15 ottobre: Brasileirao e Champions League femminile

I pronostici di mercoledì 15 ottobre, in campo la Champions League femminile e poi nella notte un turno infrasettimanale di Brasileirao

Quando mancano ormai meno di due mesi alla fine del Brasileirao 2025, la lotta per il titolo è destinata a diventare una lotta a due tra Palmeiras e Flamengo, non a caso due tra le squadre più blasonate e vincenti del calcio brasiliano. Sono tre, attualmente, i punti che separano i due prestigiosi clib. Il Palmeiras ha accelerato nelle ultime tre giornate, vincendone tre di fila e risollevandosi dopo la sconfitta, la prima dallo scorso giugno, con il Bahia. Abel Ferreira, tecnico del glorioso club paulista, ha ritrovato il suo attacco – il secondo più prolifico del torneo con 46 gol – ed il 4-1 rifilato domenica alla Juventude ne è la dimostrazione.

Il Bragantino al momento è nono a quota 36 punti e resta in piena corsa per un posto nella prossima Libertadores (più difficile, visto che è a -7 dalla sesta) o Sudamericana. L’obiettivo degli uomini di Fernando Seabra è migliorare il rendimento in trasferta: la vittoria, fuori casa, manca da metà luglio. Sarà complicato riprendersi proprio in casa di una delle squadre più forti del torneo.

I pronostici sulle altre partite

Il Palmeiras proverà a rosicchiare punti pesanti sul Flamengo che sarà impegnato in una sfida ben più complicata in casa del Botafogo. A proposito di sfide complicate, alla Roma il sorteggio della Champions League femminile non poteva dare avversaria peggiore: contro il Barcellona sarà difficile evitare brutte figure dopo quanto accaduto col Real Madrid.

Le giallorosse hanno però le carte in regola per sfruttare gli ampi spazi che lasciano le avversarie e provare almeno la gioia di un gol. Over che dovrebbe arrivare anche in altre due partite di questa giornata, ovvero Chelsea-Paris FC e Leuven-Twente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 3,5 in Roma-Barcellona, Champions League femminile, ore 20:45

Vincenti

WOLFSBURG (in Valerenga-Wolfsburg, Champions League femminile, ore 18:45)

(in Valerenga-Wolfsburg, ore 18:45) MIRASSOL O PAREGGIO (in Mirassol-Internacional, Brasileirao, ore 01:00)

(in Mirassol-Internacional, ore 01:00) PALMEIRAS (in Palmeiras-Bragantino, Brasileirao, ore 00:00)

(in Palmeiras-Bragantino, ore 00:00) SANTOS O PAREGGIO (in Santos-Corinthians, Brasileirao, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Paris FC , Champions League femminile, ore 20:45

, Champions League femminile, ore 20:45 Leuven-Twente , Champions League femminile, ore 20:45

, Champions League femminile, ore 20:45 Mansfield-Newcastle U21, EFL Trophy, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atletico Mineiro-Cruzeiro , Brasileirao, ore 02:30

, Brasileirao, ore 02:30 Fortaleza-Vasco da Gama, Brasileirao, ore 02:30

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Roma-Barcellona, Champions League femminile, ore 20:45