Pronostico Marocco-Repubblica del Congo: si allunga la striscia vincente

Marocco-Repubblica del Congo è una partita valida per la decima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Dallo scorso settembre il Marocco, forte del primo posto nel gruppo E, è sicuro di prendere parte al prossimo campionato del mondo. Aritmetica arrivata con largo anticipo per via del percorso immacolato dei Leoni dell’Atlante, che a Qatar 2022 scrissero una memorabile pagina di storia del calcio africano arrivando a giocare la semifinale di un Mondiale, traguardo fino a quel momento mai raggiunto da una selezione proveniente da questo continente.

Gli uomini di Walid Regragui hanno vinto tutte e sette le gare di qualificazione disputate finora, segnando 21 reti ed incassandone soltanto due. Dal primo match giocato a novembre 2023, in sostanza, non si sono più fermati, approfittando del livello non eccelso delle altre nazionali sorteggiate in questo raggruppamento.

Basti pensare che la seconda in classifica, il Niger, un mese fa ha perso 5-0 contro Hakimi e compagni. Enorme il divario. Il Marocco in settimana è stato impegnato in un’amichevole: Regragui ha cercato di dare spazio un po’ a tutti contro il Bahrein, piegato grazie ad una rete in pieno recupero di El Yamiq (1-0). In virtù di questo successo si è allungata la striscia di vittorie dei Leoni dell’Atlante, che nell’ultima giornata di qualificazioni contro la Repubblica del Congo mettono nel mirino la nona affermazione consecutiva. Le Diable Rouges non hanno alcuna chance di qualificarsi al Mondiale, neppure passando dai playoff: in classifica sono penultimi con un solo punto ma bisogna ricordare che hanno perso numerose partite a tavolino per via delle ingerenze del governo del paese centrafricano nelle attività calcistiche.

Come vedere Marocco-Repubblica del Congo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Marocco e Repubblica del Congo è in programma martedì alle 21:00 al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, in Marocco. Si potrà seguire attraverso la diretta streaming gratuita su FIFA+, la piattaforma digitale di intrattenimento calcistico della federazione internazionale. Tramite essa è possibile guardare in streaming circa 40.000 partite live all’anno, coinvolgendo almeno 100 federazioni calcistiche da tutte e sei le confederazioni.

Il pronostico

Partita che ha ormai poco valore ai fini della classifica sia per il Marocco che per la Repubblica del Congo, dal momento che il loro destino, sia in positivo che in negativo, è segnato da tempo. Il Marocco, che non perde una gara casalinga di qualificazioni dal lontano 2009, dovrebbe imporsi con uno scarto importante, di almeno di tre gol, nonostante gli esperimenti che continuerà ad effettuare il c.t. Regragui. All’andata, nel giugno 2024, i Leoni dell’Atlante ne rifilarono sei ai congolesi, travolti 6-0.

Le probabili formazioni di Marocco-Repubblica del Congo

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Masina, El Karouani; Ben Seghir, El Khannouss, Amrabat; Talbi, En-Nesyri, Ben Seghir.

REPUBBLICA DEL CONGO (4-2-3-1): Ndinga; Kapaya, Makosso, Itoua, Etou; Ndockyt, Nongo; Moussavou, Ngoma, Nkaya; Bassinga.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0