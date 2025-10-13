Pronostico Norvegia-Nuova Zelanda: ennesima goleada consecutiva

Norvegia-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 18: formazioni e pronostico
Ormai sicura della partecipazione al prossimo Mondiale – alla Norvegia basta un punto contro l’Estonia in casa nella sosta di novembre per riuscire a centrare l’obiettivo – adesso alla squadra di Solbakken tocca un’amichevole internazionale contro la Nuova Zelanda. Un appuntamento, anche questo, senza storia.
Intanto: quello di martedì pomeriggio sarà il primo storico confronto tra queste due formazioni che prima d’ora non si sono mai affrontate. E poi c’è da dire che il cammino della Norvegia – che le ha vinte tutte e sei fino al momento durante le qualificazioni, e che quindi sta bene – ci indica proprio sotto l’aspetto della qualità della rosa, ma anche allo stato di forma fisico e mentale, una squadra che non ha nessun bisogno di presentazioni.
Se vogliamo comunque marcare ancora la cosa, c’è anche una Nuova Zelanda che in questo momento viene da quattro sconfitte di fila, in sequenza: Ucraina, Australia due volte e Polonia. Con pochi gol presi, ma si sa, le amichevoli sono un po’ così. Diciamo che in questo caso però, visto l’andazzo delle partite che sono state fatte, la Norvegia rischia davvero di dilagare anche in questo caso. E crediamo lo possa fare.
Come vedere Norvegia-Nuova Zelanda in diretta tv e in streaming
La sfida Norvegia-Nuova Zelanda è in programma martedì alle 18:00 non potrà essere seguita in Italia. Questa gara non ha nessuna copertura internazionale, e nemmeno nazionale, quindi niente possibilità di vederla.
Comparazione quote
La vittoria della Norvegia è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica e 1.21 su Snai. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su Goldbet, Lottomatica e 1.77 su Snai.
Il pronostico
Almeno tre gol complessivi in questa partita e, quasi sicuramente, tutti da un lato. In ogni caso la Norvegia non fermerà in nessun modo il proprio cammino e si prenderà una vittoria netta, per non perdere il ritmo.
Le probabili formazioni di Norvegia-Nuova Zelanda
NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker, Wolfe, Bobb, Aasgaard, Donnum; Sorloth, Haaland, Nusa.
NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Paulsen; Payne, Surman, Boxall, De Vries; Thomas, Stamenic; McCowatt, Singh, Garbett; Waine.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0