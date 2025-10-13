Pronostico Norvegia-Nuova Zelanda: ennesima goleada consecutiva

Norvegia-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 18: formazioni e pronostico

Ormai sicura della partecipazione al prossimo Mondiale – alla Norvegia basta un punto contro l’Estonia in casa nella sosta di novembre per riuscire a centrare l’obiettivo – adesso alla squadra di Solbakken tocca un’amichevole internazionale contro la Nuova Zelanda. Un appuntamento, anche questo, senza storia.

Intanto: quello di martedì pomeriggio sarà il primo storico confronto tra queste due formazioni che prima d’ora non si sono mai affrontate. E poi c’è da dire che il cammino della Norvegia – che le ha vinte tutte e sei fino al momento durante le qualificazioni, e che quindi sta bene – ci indica proprio sotto l’aspetto della qualità della rosa, ma anche allo stato di forma fisico e mentale, una squadra che non ha nessun bisogno di presentazioni.

Se vogliamo comunque marcare ancora la cosa, c’è anche una Nuova Zelanda che in questo momento viene da quattro sconfitte di fila, in sequenza: Ucraina, Australia due volte e Polonia. Con pochi gol presi, ma si sa, le amichevoli sono un po’ così. Diciamo che in questo caso però, visto l’andazzo delle partite che sono state fatte, la Norvegia rischia davvero di dilagare anche in questo caso. E crediamo lo possa fare.