Pronostici marcatori qualificazioni Mondiali: la tripla di martedì

Pronostici marcatori qualificazioni Mondiali: ecco la tripla del martedì. Molte partite nelle quali gli uomini davanti possono fare la differenza

Ci sono diverse partite nelle quali, martedì 14 ottobre, gli uomini d’attacco, quelli che fanno la differenza, possono rivelarsi decisivi. Parliamo di giocatori importanti, che sono in forma, e che ci possono venire incontro.

Non tenendo conto della partita dell’Italia – dei pronostici di questo match vi parliamo in un altro articolo – scegliamo altri tre uomini che, nel corso delle partite, possono segnare. Ovviamente con delle motivazioni. Per le scelte cambiamo paragrafo di questo articolo.

Pronostici marcatori martedì 14 ottobre: le scelte

Vuole chiudere i conti il Portogallo contro l’Ungheria. Con una vittoria Ronaldo andrebbe al Mondiale. E possiamo non decidere di scegliere il più forte attaccante della storia della nazionale portoghese? No, non possiamo non sceglierlo. Lo avremmo fatto anche in situazioni diverse, figuriamoci se non lo possiamo fare in questo match che arriva dopo che lo stesso ha sbagliato un calcio di rigore. Ronaldo segnerà, lo sappiamo.

Allungare sulla Georgia ed essere sicura del secondo posto, la Turchia di Vincenzo Montella deve vincere in casa. E lo farà, soprattutto dopo aver dilagato nell’ultimo match giocato. Hanno segnato tutti, Guler ma soprattutto Yildiz, con una doppietta. Ed è proprio l’attaccante della Juventus – due reti davvero splendide – ad essere il maggiore indiziato a trovare nuovamente la rete nel corso del match. E la seconda scelta l’abbiamo fatto.

Potremmo inserire anche Kane in queste scelte, ma sarebbe troppo facile (poi, se lo volete fare, potete stare certi che il gol lo farà) e quindi scegliamo Ferguson, attaccante della Roma, che giocherà con la sua Irlanda in casa contro l’Armenia. Irlanda che deve vincere per cercare di rimanere in corsa per il Mondiale, e uno degli attaccanti che deve segnare, e fare la differenza, è proprio quello giallorosso.

Quindi, ricapitolando le nostre scelte: Ronaldo marcatore plus, Yildiz marcatore plus e Ferguson marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 8,62 volte la posta.