Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del lunedì

Qualificazioni Mondiali, i tre calciatori da cerchiare in rosso riguardanti i possibili marcatori dell’incontro: i nomi sul tavolo

Il lunedì di calcio internazionale offre diversi spunti che potrebbero rappresentare occasioni intriganti in chiave marcatori. Apparentemente indirizzate a causa della discrepanza di valori tecnici in campo, ci sono diverse sfide dalle quali estrapolare punti di riferimento tutt’altro che banali.

La prima gara a finire sotto la lente di ingrandimento è quella che vedrà la Svezia affrontare il Kosovo in una gara almeno sulla carta che potrebbe avere ben poco da dire. Isak e compagni sono infatti chiamati ad azzannare tre punti che sarebbero di vitale importanza per il proprio cammino anche e soprattutto per quanto riguarda i discorsi play-off. Proprio il neo attaccante del Liverpool, al centro di vivaci indiscrezioni di mercato nei mesi scorsi, vuole riprendersi le luci della ribalta.

Del resto l’occasione è veramente intrigante per l’ex centravanti del Newcastle che guiderà un attacco sempre più consapevole dei propri mezzi: il gol di Isak è assolutamente all’orizzonte.

Qualificazioni Mondiali, il pronostico sui marcatori: tripla clamorosa

Per provare a ridimensionare il peso delle critiche che hanno fatto seguito alle ultime deludenti prestazioni, la Germania di Nagelsmann non ha alternativa alla vittoria. Contro l’Irlanda del Nord, Wirtz e compagni si giocano qualcosa in più dei ‘canonici’ tre punti: la possibilità di riacquistare quella credibilità a livello internazionale persa negli ultimi mesi.

Alle spalle di Woltemade, al centro di una trequarti completata da due frecce come Gnabry e Adeyemi, agirà proprio Wirtz, un vero e proprio maestro negli inserimenti a fari spenti con cui riuscire a tagliare a fette la difesa avversaria. Tendenzialmente le difese a tre tendono a faticare e non poco a leggere i movimenti dei cursori avversari.

Incensato da Kloop che lo ha definito ‘Il talento del secolo’, il fac totum del Liverpool vuole rinverdire il suo score realizzativo con la maglia della Germania che recita un gol nelle ultime tre partite.

Vuole cambiare passo anche la Slovacchia che, dopo la pesante sconfitta rimediata contro l’Irlanda del Nord, vuole riannodare i fili del discorso. Il Lussemburgo non dovrebbe rappresentare un ostacolo impossibile da superare per la Nazionale di Calzona che, trascinata (molto probabilmente) da un gol di Strelec, si candida a vivere una serata da protagonista.

Wirtz, Strelec e Isac marcatori plus si trovano complessivamente a quota 6,56 su Goldbet.