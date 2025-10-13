Pronostici Italia-Israele: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Italia-Israele, gli azzurri a Udine alla ricerca del punto che manca per essere sicuri dei playoff Mondiale. Le nostre scelte sugli uomini decisivi

Un punto per essere sicuri dei playoff Mondiali. Sì, perché ormai il primo posto è andato e non ci sono davvero possibilità che l’Italia possa riuscire a superare la Norvegia.

Ma non bisogna abbassare la guardia, in nessun caso. E questo lo sa Gattuso, che manderà in campo la migliore formazione possibile. E quindi andiamo a vedere insieme quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiri in porta e ammoniti.

Pronostici Italia-Israele, le scelte

Partiamo dal marcatore. Con l’infortunio di Moise Kean il posto lì davanti verrà preso – al fianco di Retegui – da Pio Esposito. L’attaccante dell’Inter in Estonia ha trovato il primo gol con la maglia azzurra e si potrebbe ripetere. Ha dimostrato di avere delle qualità importanti e una fame vera, con voglia di arrivare. Anche Gattuso ne ha parlato in maniera importante, insomma, ci aspettiamo di nuovo una sua rete.

Questione tiri in porta, invece: occhio a Tonali in mezzo al campo che ci potrebbe sicuramente provare dalla distanza. Ma anche Calafiori, sicuro titolare vista l’assenza di Bastoni, in almeno un’occasione – così come successo in Estonia – potrebbe trovare lo spazio per inserirsi e andare alla conclusione, di testa. Così come Retegui, ovviamente. Quindi ci aspettiamo quello che sarà un vero e proprio assalto azzurro.

Riepilogo: Esposito marcatore plus, Tonali over 0,5 tiri in porta plus, Retegui over 0,5 tiri in porta plus e Calafiori over 0,5 tiri in porta plus, su Goldbet hanno un valore di 8,68 volte la posta.

Italia-Israele, gli ammoniti

L’infortunio di Nachmias, uscito contro la Norvegia, apre le porte ad una maglia da titolare per Baltaxa del Beer Sheva. Il difensore centrale, prima della chiamata in nazionale, aveva conquistato la seconda ammonizione della propria stagione. Ricordiamoci che gioca con una squadra forte quindi è assai più difficile, per lui, finire sul taccuino del direttore di gara. Tra Retegui ed Esposito occhio al giallo.

In casa Italia invece, Di Lorenzo è quello che ha maggiori possibilità di finire tra i cattivi per un motivo abbastanza semplice: se la dovrà vedere con Solomon, il migliore di Israele sotto l’aspetto tecnico che pure nel match d’andata lo aveva messo in difficoltà.

Infine, non c’è da dimenticare, nemmeno quello che è successo alla fine del match d’andata: una rissa in campo scoppiata dopo il fischio finale che ha coinvolto diversi calciatori, con Gattuso che poi è intervenuto per sedare gli animi. E anche nel post partita, con le dichiarazioni, non sono mancate le polemiche.

Baltaxa riceve un cartellino su Bet365 vale 5 volte la posta, Di Lorenzo riceve un cartellino su Bet365 vale 7 volte la posta.