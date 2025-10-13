Pronostici ammoniti qualificazioni Mondiali: la tripla del martedì

Pronostici ammoniti qualificazioni Mondiali: non solo la tripla marcatori ma anche quella degli ammoniti per il colpo grosso

Allora, ieri, domenica 12 ottobre, la tripla marcatori è uscita in maniera clamorosa. Oltre 90volte la posta. Una quota incredibile, da mille e una notte, e siamo contenti di avervi fatto gioire.

Ora ovviamente ci riproviamo, andando a vedere quelle che sono le partite di martedì 14 ottobre in programma appunto per le qualificazioni al prossimo Mondiale. E ci sono delle partite che possono fare decisamente la differenza per le formazioni che scenderanno in campo, partite in grado di decidere anche il futuro delle varie squadre. Insomma, qualcosa che potrebbe alzare davvero la tensione in campo. E andiamo a vedere quello che potrebbe succedere.

Pronostici ammoniti qualificazioni Mondiali: le nostre scelte

Sarà una partita complicata quella dell’Ungheria sul campo del Portogallo. Gli ospiti, in corsa per una qualificazione al Mondiale, hanno bisogno di punti ma difficilmente ne faranno. Due ammonizioni nel corso dell’anno per Orban, difensore centrale della squadra di Rossi, presi entrambi con la maglia del club, il Lipsia. Nella gara contro l’Armenia, quella vinta la settimana scorsa, ha fatto in totale 10 contrasti (il terzo della partita). Contro Ronaldo e soci potrebbe andare in grossa difficoltà.

Nelle ultime 9 presenze stagionali, tra nazionale e club, il terzino destro della Georgia, Kakabadze, è finito sul taccuino dei cattivi in tre occasioni. Una media molto alta, senza dubbio. Il suo primo problema, martedì sera, sarà quello di contenere in qualche modo Yildiz, che agirà in quelle zolle del campo. E non è un compito semplice in questo momento. Insomma, parliamo dell’ammonizione più “semplice” (scritto tra virgolette, perché non è mai facile centrarla) per questo match.

Chiudiamo la nostra tripla, infine, con Spertsyan dell’Armenia. In Irlanda si prospetta un match complicato, difficile, un assalto vero e proprio dei padroni di casa. Il centrocampista – undici contrasti nel match giocato la scorsa settimana – gioca nel Krasnodar e, nelle ultime 4 presenze, si è beccato il giallo due volte. Le statistiche spingono a dirci che potrebbe essere lui l’uomo giusto.

Quindi: Kakabadze riceve un cartellino su Bet365 ha un valore di 3,40 volte la posta; Spertsyan riceve un cartellino ha una quota di 2,60 volte la posta; per Orban invece nei bookmaker italiani al momento non c’è una quota.