Pronostici ammoniti Qualificazioni Mondiali: la tripla del lunedì

Qualificazioni Mondiali, i pronostici sui possibili ammoniti: tre calciatori da cerchiare in…giallo

Margini di errore sempre più risicati e possibilità di permettersi qualche passo falso ormai ridotte al lumicino. Sono tante le squadre che, ancora in lotta per un posto al sole con vista Mondiali, saranno chiamate a vendere cara la pelle: ecco perché i provvedimenti disciplinari non dovrebbero affatto mancare.

Ad arbitrare Irlanda del Nord-Germania sarà Jesus Gil Manzano. Non proprio un dettaglio fine a sé stesso, se si pensa che il fischietto spagnolo ha una media di 4,98 cartellini gialli a partita. Tanti, troppi per non essere presi in considerazione. Soprattutto se le zolle più scottanti saranno calpestate da un calciatore che fa dell’aggressività il suo autentico punto di forza.

Ci stiamo riferendo a Shea Charles, tra i primi posti nella speciale classifica che riguarda non solo il numero di falli commessi nei 90 minuti (media di 1,7 a partita nelle Qualificazioni), ma anche la cifra riguardante le ammonizioni a carico (una con l’Irlanda del Nord in questa rassegna, ben tre in Championship dall’inizio della stagione). Contro una squadra come la Germania che tende ad avere in mano il controllo del gioco – alcune volte anche più del dovuto – Charles dovrebbe pagare dazio.

Qualificazioni Mondiali, la tripla ammoniti è servita

Sette gialli nelle ultime ventuno apparizioni ufficiali: Žan Karničnik non è un difensore al quale piace andare per il sottile. Cercando molto spesso l’anticipo per evitare di farsi puntare con continuità nell’uno contro uno, lo sloveno si espone a diversi contatti al limite: la possibilità che finisca sul taccuino di Zwayer (media di 4,19 ammonizioni a match) è piuttosto invitante.

Ad arbitrare Galles-Belgio sarà infine Daniel Siebert, non un arbitro ‘tenero’ con i cartellini (media di quasi 4 ammonizioni a match). La velocità e l’intraprendenza di Doku dovrebbero rappresentare autentiche chiave di volta dell’incontro; l’esterno di Guardiola, soprattutto quando è in giornata, difficilmente si può fermare con le ‘buone’. Neco Williams sarà dunque chiamato agli straordinari. Il terzino gallese proverà ad arrangiarsi come potrà: l’ipotesi che finisca sul taccuino dei cattivi resta alquanto credibile.

Shea Charles, Karnicnik e Neco Williams ammoniti plus sono bancati in totale a quota 46,18 su Goldbet.