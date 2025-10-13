I pronostici di lunedì 13 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di lunedì 13 ottobre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Francia, Germania e Belgio
Avrebbe potuto chiudere i conti, il Belgio, in casa contro la Macedonia del Nord. E invece la squadra di Rudi Garcia – seconda ad un punto e con una partita in meno – dovrà vincere in Galles per stare tranquilla. E non è certo semplice. Oltre al fatto che negli ultimi cinque scontri diretti entrambe hanno trovato la via del gol, negli ultimi due incroci giocati in trasferta, il Belgio non è mai andato oltre il pareggio.
La Francia venerdì scorso ha impiegato quasi un tempo di gioco per abbattere il muro dell’Azerbaigian, che a Parigi ha piazzato il più classico dei bus davanti alla porta per cercare di limitare i danni contro una delle selezioni più forti del pianeta. A sbloccare un match che sembrava stregato c’ha pensato il solito Mbappé: una volta creata la breccia, per i caucasici non c’è stato nulla da fare. Prima Rabiot – in gran forma il centrocampista del Milan – e poi l’ex Udinese Thauvin hanno arrotondato il tutto (3-0), regalando al ct Didier Deschamps il quarto successo consecutivo in gare ufficiali.
Anche senza Mbappé, la Francia resta di gran lunga superiore all’Islanda e non dovrebbe avere problemi a portare a casa un’altra vittoria, probabilmente quella decisiva per la qualificazione.
I pronostici sulle altre partite
Con sei punti conquistati in tre partite – clamorosa la sconfitta al debutto contro la Slovacchia – la Germania di Nagelsmann sa benissimo che per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale deve vincerle tutte. In casa dell’Irlanda del Nord vietati nuovi passi falsi, e vista la netta superiorità tecnica la partita non dovrebbe riservare sorprese.
La Slovacchia deve dimenticare in fretta lo scivolone nordirlandese. Una vittoria contro il Lussemburgo, ormai quasi spacciato, consentirebbe a Skriniar e compagni di restare attaccati alla Germania, per poi giocarsi il tutto per tutto nelle sfide di novembre.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL CASA 2-4 in Slovacchia-Lussemburgo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
Vincenti
- GERMANIA (in Irlanda del Nord-Germania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
- MACEDONIA DEL NORD (in Macedonia del Nord-Kazakistan, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
- SVEZIA (in Svezia-Kosovo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
- UCRAINA (in Ucraina-Azerbaigian, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Islanda-Francia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Galles-Belgio, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45
Comparazione quota totale (vincenti + gol + over): 6.58 GOLDBET ; 6.54 SNAI; 6.58 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Galles-Belgio, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45