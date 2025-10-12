Pronostico Ucraina-Azerbaigian: tre punti e secondo posto blindato

Ucraina-Azerbaigian è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo D la favoritissima Francia ha ormai innestato la quinta e difficilmente qualcuno riuscirà a scalzarla dal più alto gradino del podio. Alle altre tre selezioni sorteggiate in questo girone (Ucraina, Islanda e Azerbaigian) non rimane che contendersi il secondo posto ed assicurarsi quantomeno un pass per i playoff.

L’Ucraina venerdì scorso ha messo le cose in chiaro scavalcando l’Islanda grazie al successo, il primo in queste qualificazioni, proprio contro gli scandinavi, battuti a Reykjavik al termine di un match alquanto movimentato, in cui sono stati realizzati ben 8 gol complessivi (è finita 5-3 per Matviyenko e compagni, con il genoano Malinovskyi autore di due reti).

Successo fondamentale per la selezione guidata da Serhiy Rebrov che, pur continuando a non brillare in fase di non possesso – 6 gol subiti in 3 partite e nessun clean sheet – è salita a quota 4 punti ed in questo turno ha l’opportunità di allungare sull’Islanda (impegnata con la Francia in una sfida proibitiva) in caso di vittoria sul modesto Azerbaigian, fanalino di coda del gruppo. I caucasici venerdì hanno resistito per quasi un tempo al Parco dei Principi contro Les Bleus, provando a chiudere ogni spazio, ma prima di rientrare momentaneamente negli spogliatoi hanno visto crollare il loro “muro” difensivo, distrutto da uno strepitoso gol di Mbappé in versione Maradona. Poi, nel secondo tempo, Rabiot e Thauvin hanno arrotondato il tutto. L’unico punto conquistato dall’Azerbaigian è frutto proprio del pari con l’Ucraina di un mese fa (1-1).

Come vedere Ucraina-Azerbaigian in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ucraina e Azerbaigian è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Pilsudski di Cracovia, in Polonia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Ucraina non fallirà quest’occasione: una vittoria permetterebbe a Rebrov e ai suoi uomini di consolidare il secondo posto. Il numero dei gol complessivi sarà probabilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Ucraina-Azerbaigian

UCRAINA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Obert; Duda, Bero, Benes; Haraslin, Strelec, Sauer.

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Veiga; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0