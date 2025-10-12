Pronostico Svezia-Kosovo: c’è un segno ricorrente nei quattro precedenti

Svezia-Kosovo è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Dopo il Kosovo, la Svizzera. Svezia di nuovo sconfitta ed ancora a digiuno di gol: la situazione in cui versa la selezione scandinava, attualmente fanalino di coda del gruppo B, sembra diventare sempre più complicata partita dopo partita. Gli uomini guidati dal ct danese Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan ancelottiano, sono ultimi in classifica, con un solo punto ottenuto in tre giornate, frutto del pareggio all’esordio contro la Slovenia (2-2).

Da allora la Svezia non ha fatto passi avanti significativi: ha perso 2-0 in Kosovo e venerdì scorso è crollata con gli elvetici, al termine di un match quasi a senso unico (lo 0-2 va addirittura stretto alla nazionale rossocrociata).

Svezia, delude l’attacco da oltre 200 milioni

Preoccupa in particolar modo il fatto che la squadra non riesca sfruttare l’enorme potenziale offensivo: poche selezioni, infatti, hanno il privilegio di poter schierare in attacco due centravanti del calibro di Gyokeres ed Isak, peraltro due tra gli acquisti principali dell’ultimo mercato della Premier League, arruolati rispettivamente da Arsenal e Liverpool per oltre 200 milioni.

Restano ad ogni modo ancora tre partite da giocare: non è detta l’ultima ma la sfida con il Kosovo, che in classifica ha tre punti in più, ha il sapore dell’ultima spiaggia per una Svezia che rischia addirittura di non centrare neppure l’obiettivo secondo posto. I balcanici invece si sono ripresi alla grande dopo la pesante sconfitta all’esordio con la Svizzera (4-0), battendo gli svedesi e pareggiando 0-0 con la Slovenia. Muriqi e compagni, insomma, sono in piena corsa per quella seconda piazza che gli consentirebbe di giocare i playoff e continuare ad inseguire il sogno del loro primo Mondiale.

Come vedere Svezia-Kosovo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svezia e Kosovo è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Ullevi di Goteborg, in Svezia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sconfitta dell’andata è stata solo un caso? Di sicuro la Svezia non se la passa benissimo: contro un Kosovo arcigno ed orgoglioso, sebbene i bookmaker dicano il contrario, potrebbe di nuovo non filare tutto liscio. Ipotizziamo, in ogni caso, un successo svedese in un match potenzialmente cruciale per i giochi qualificazione. Da valutare il segno “No Gol”, sempre uscito nei quattro precedenti tra le due selezioni.

Le probabili formazioni di Svezia-Kosovo

SVEZIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Obert; Duda, Bero, Benes; Haraslin, Strelec, Sauer.

KOSOVO (4-2-3-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Korac, Veiga; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0