Pronostico Austin-Los Angeles FC: tutto stravolto alla quinta occasione

Austin-Los Angeles Fc è un match della MLS e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’1:00. Tv, probabili formazioni e pronostico

Nelle ultime quattro occasioni, parliamo di scontri diretti tra Austin e Los Angeles, questa partita ha regalato meno di tre reti complessive. Stavolta però le cose andranno decisamente in maniera diversa.

Il motivo principale è lo stato di forma dei Los Angeles – che arrivano a questo appuntamento dopo una striscia di sei vittorie di fila e con due reti subite – che hanno permesso a Son e compagni di arrampicarsi nelle zone che contano della classifica della MLS. Terzo posto che permette di andare ai playoff, ma con ottime possibilità visto il punto in meno rispetto al San Diego che ha pure una partita in più, di chiudere davanti a tutti. Anche i padroni di casa, al momento, sono dentro i playoff che permettono di andare a giocarsi il titolo, ma non sono del tutto sicuri di esserlo alla fine della regular season. Manca poco, comunque, per prenderlo in maniera aritmetica, ma l’appuntamento è sicuramente da rinviare alle prossime partite.

Anche perché, dopo tre sconfitte di fila – tutte con almeno tre reti complessive – per i padroni di casa si prospetta un’altra serata difficile e con un’altra sconfitta da mettere in considerazione. Ma, come detto prima, il finale sarà diverso rispetto a tutte le altre uscite.

Come vedere Austin-Los Angeles Fc in diretta tv e in streaming

La sfida Austin-Los Angeles Fc, in programma nelle notte tra domenica e lunedì all’1:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Se volete andare sul sicuro la questione GOL+over 2,5 è quella che ci stimola di più. Ma anche la quota delle due formazioni a segno, senza combo, ci piace eccome. Poi alla fine, occhio anche alla settima vittoria di fila del Los Angeles Fc, una squadra troppi in forma che non ha nessuna intenzione di fermarsi in questo momento.

Le probabili formazioni di Austin-Los Angeles Fc

AUSTIN (4-3-3): Stuver; Desler, Hines-Ike, Svatok, Gallagher; Sabovic, Sanchez, Pereira; Bukari, Uzuni, Wolff.

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Tafari, Segura, Hollingshead; Choiniere, Segura, Delgado; Tillman, Son, Bouanga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3