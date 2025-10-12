Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla della domenica

Qualificazioni Mondiali, i tre marcatori su cui puntare nelle gare in programma oggi, 12 ottobre 2025

La domenica di calcio internazionale continua con alcune big europee impegnate a trovare quella continuità di rendimento con la quale riuscire a fare la differenza. Non dovrebbe avere particolari problemi la Croazia che ospita Gibilterra nell’ottava giornata del Gruppo L.

Una partita sostanzialmente a senso unico che gli uomini di Dalic dovrebbero riuscire a chiudere già nella prima frazione di gioco. Del resto non sono poche le bocche da fuoco con le quali la Croazia può far saltare il banco; una delle più letali porta direttamente a Ivan Perisic. L’ex Inter non ha affatto perso il feeling con il gol rappresentando un autentico fattore sia di testa che di piede.

La retroguardia di Gibilterra dovrebbe fare il resto, aprendo le porte ad una gara sostanzialmente ‘indirizzata’ alla luce del divario tecnico tra le due squadre. Un discorso per certi aspetti simile si può fare anche per Olanda-Finlandia, gara che ha tutte le carte in regola per essere illuminata dalla classe e dal talento della trequarti e dell’attacco Oranje.

Qualificazioni Mondiali, il pronostico marcatori: tre nomi su tutti

A segno nell’ultima gara contro Malta e tendenzialmente a suo agio nell’abito tattico che gli ha cucito addosso Koeman, Reijnders sarà una delle chiavi di volta di un match che l’Olanda tenterà di azzannare sin dalla prima frazione di gioco. Oltre a ricamare calcio, l’ex Milan sarà libero di svariare su tutto il fronte offensivo.

Il timing con i momenti topici non è mai stato un problema per il tuttocampista olandese che vuole lasciarsi alle spalle le ultime settimane di appannamento tra le file del Manchester City. Per chiudere, fari puntati su Isole Far-Oer-Repubblica Ceca. Separati da ‘soli’ quattro punti in classifica, le due squadre dovrebbero dar vita ad un match tutt’altro che banale.

Alla lunga il maggior tasso tecnico della compagine ospite potrebbe comunque emergere. Un nome su tutti in chiave marcatore, corroborato dalle sue ultime esaltanti prestazioni: Chory.

Chory, Reijnders e Perisic marcatori plus si trovano complessivamente a quota 9,05 su Goldbet.