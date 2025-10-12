Pronostici ammoniti Qualificazioni Mondiali: la tripla della domenica

Ammonizioni Qualificazioni Mondiali, i pronostici riguardanti le tre gare in programma oggi, 12 ottobre 2025

I margini di errori sono sempre più risicati, la tensione inevitabilmente molto alta. Manca sempre meno alla definizione di un turno di Qualificazioni Mondiali piuttosto elettrizzante non solo per i contenuti tecnici offerti, ma anche per ciò che concerne la sfera agonistica.

La prima gara a finire sotto la nostra lente di ingrandimento è quella nella quale a sfidarsi saranno Olanda e Finlandia. Alla voce ammoniti, c’è un profili che intriga particolarmente. Ci stiamo riferendo a Vaananen, centrocampista del Rosenborg che ha già collezionato due ammonizioni nei preliminari di Conference League; il computo arriva a sette cartellini gialli se si allarga l’analisi ai match di Eliteserien e NM Cup 2025.

Contro una Nazionale come l’Olanda che fa del palleggio la sua arma vincente, il rischio di sbagliare i tempi dell’intervento è assolutamente concreto. In ballottaggio per una maglia da titolare – quindi a maggior ragione da valutare l’opzione ammonito plus – Vaananen ha tante chances di finire sul taccuino del direttore di gara.

Pronostici ammoniti Qualificazioni Mondiali: ammonizioni a raffica

Non è di certo abituato a tirare indietro la gamba neanche Gineitis. Il centrocampista di proprietà del Torino completerà la mediana piuttosto folta con la quale la Lituania proverà ad inaridire le linee di passaggio della Polonia la cui qualità nella zona nevralgica del campo è ormai nota ai più.

Centrocampista piuttosto roccioso, Gineitis non è un calciatore che tende a ricevere molte ammonizioni ma non sono pochi i tackles a partita provati (la media si attesta su 0.8 a match). Non è escluso che da un suo intervento in scivolata si possano porre le condizioni per un’ammonizione in questa circostanza.

Chiudiamo infine la nostra rassegna con Far Oer-Repubblica Ceca che vede i padroni di casa partire in modo quasi inevitabile nella posizione di sfavoriti. Tra i calciatori che rischiano di chiudere il match con almeno una sanzione da disciplinare a loro carico, c’è sicuramente Edmundsson, ammonito già due volte in questo scorcio di stagione e tendenzialmente in difficoltà con avversari strutturati fisicamente.

Vaananen, Gineitis ed Edmundsson ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 37,66 su Goldbet.