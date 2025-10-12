I pronostici di domenica 12 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di domenica 12 ottobre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo anche Austria e Scozia

A tre giornate dalla fine il ritardo della Romania nei confronti di Austria e Bosnia nella classifica del gruppo H è rispettivamente di 8 e 6 punti. Normale, dunque, che il timore di guardare l’ennesimo Mondiale da casa – la Tricolorii non partecipa alla fase finale di una rassegna iridata dal lontano 1998 – diventi sempre più fondato.

C’è ancora tempo, tuttavia, per rimettersi in marcia. E provare a riacciuffare almeno i bosniaci e quel secondo posto che garantirebbe un pass per i playoff. Sarà difficile, ad ogni modo, tenere testa a questa Austria in grande spolvero e che finora le ha vinte tutte. Ipotizziamo una gara combattuta ed al contempo movimentata, in cui andranno a segno entrambe come avvenne lo scorso giugno, quando finì 2-1 per gli austriaci.

I pronostici sulle altre partite

La vittoria sulla Grecia, battuta 3-1 giovedì scorso ad Hampden Park, è stata molto importante per la Scozia. La Tartan Army, infatti, si è aggiudicata il primo dei due scontri diretti con gli ellenici per il secondo posto, considerando che il primo sembra essere appannaggio della più quotata Danimarca. Eppure, al momento, i danesi non scappano: dopo le prime tre giornate la Scozia ha gli stessi punti (7) degli scandinavi e può tranquillamente dire la sua nella corsa alla qualificazione diretta, senza dover passare dai pericolosi spareggi.

La vittoria della Scozia dovrebbe arrivare puntuale, considerato il livello molto basso degli avversari. Parliamo, però, di una selezione che raramente riesce a vincere con molti gol di scarto: non è da escludere, dunque, che alla fine il numero delle reti complessive sia inferiore a quattro.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 2-4 in Scozia-Bielorussia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Vincenti

ASCOLI (in Ascoli-Pontedera, Serie C, ore 17:30)

(in Ascoli-Pontedera, ore 17:30) COSENZA (in Cosenza-Atalanta U23, Serie C, ore 14:30)

(in Cosenza-Atalanta U23, ore 14:30) POLONIA (in Lituania-Polonia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Lituania-Polonia, ore 20:45) DANIMARCA (in Danimarca-Grecia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Olanda-Finlandia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Ghana-Comore , Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00 San Marino-Cipro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Romania-Austria , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Isole Faroe-Repubblica Ceca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Isole Faroe-Repubblica Ceca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00