Pronostico Palmeiras-Juventude: vittoria e vetta solitaria

Palmeiras-Juventude è un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico.

Si metterà alla pari delle partite disputate dal Flamengo – primo appaiato in classifica – il Palmeiras. Che ha una grossa possibilità – che sfrutterà – nel recupero della dodicesima giornata di campionato contro la Juventude. Andare in vetta da sola.

Con tredici risultati utili nelle ultime quattordici partite – una sola sconfitta, quella contro il Bahia in campionato – i biancoverdi di casa conosceranno un solo risultato: l’ennesima vittoria di questa stagione che, evidentemente, si potrebbe concludere con la vittoria del campionato. Anche perché la classifica parla oggettivamente chiaro: la Juventude, in questo momento, occupa il penultimo posto e non solo, è anche la difesa peggiore di tutto il campionato brasiliano con 48 gol subiti in 26 partite giocate. Una media di quasi due reti a partita. E contro quello che è il terzo attacco migliore del Brasile, ci sono pochissime possibilità, anzi oseremmo dire nulle, che questa squadra possa riuscire a portare a casa un risultato positivo.

Non vi basta: negli ultimi quattro scontri diretti sono arrivate altrettante vittorie del Palmeiras. Che metterà la quinta marcia.

Come vedere Palmeiras-Juventude in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Juventude, in programma domenica a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Palmeiras è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Una gara indirizzata e che regalerà non solo la vittoria ai padroni di casa ma anche e soprattutto la vetta solitaria della classifica. Una domenica unica per il Palmeiras che dovrebbe riuscire, inoltre, anche a non subire nemmeno un gol.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Juventude

PALMEIRAS (4-4-2): Weverton; Giay, Gomez, Murillo, Piquerez; Moreno, Pereira, Veiga, Felipe Anderson; Lopez, Vitor Roque.

JUVENTUDE (4-4-2): Jandrei; Formiga, Abner, Rodrigo, Ewerthon; Sforza, Jadson, Nene, Lucas; Bilu, Gilberto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0