Pronostico Palmeiras-Juventude: vittoria e vetta solitaria

Palmeiras-Juventude è un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico.
Si metterà alla pari delle partite disputate dal Flamengo – primo appaiato in classifica – il Palmeiras. Che ha una grossa possibilità – che sfrutterà – nel recupero della dodicesima giornata di campionato contro la Juventude. Andare in vetta da sola.
Con tredici risultati utili nelle ultime quattordici partite – una sola sconfitta, quella contro il Bahia in campionato – i biancoverdi di casa conosceranno un solo risultato: l’ennesima vittoria di questa stagione che, evidentemente, si potrebbe concludere con la vittoria del campionato. Anche perché la classifica parla oggettivamente chiaro: la Juventude, in questo momento, occupa il penultimo posto e non solo, è anche la difesa peggiore di tutto il campionato brasiliano con 48 gol subiti in 26 partite giocate. Una media di quasi due reti a partita. E contro quello che è il terzo attacco migliore del Brasile, ci sono pochissime possibilità, anzi oseremmo dire nulle, che questa squadra possa riuscire a portare a casa un risultato positivo.
Non vi basta: negli ultimi quattro scontri diretti sono arrivate altrettante vittorie del Palmeiras. Che metterà la quinta marcia.
Come vedere Palmeiras-Juventude in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la un recupero della dodicesima giornata del Brasileirao Palmeiras-Juventude, in programma domenica a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Comparazione quote
La vittoria del Palmeiras è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Una gara indirizzata e che regalerà non solo la vittoria ai padroni di casa ma anche e soprattutto la vetta solitaria della classifica. Una domenica unica per il Palmeiras che dovrebbe riuscire, inoltre, anche a non subire nemmeno un gol.
Le probabili formazioni di Palmeiras-Juventude
PALMEIRAS (4-4-2): Weverton; Giay, Gomez, Murillo, Piquerez; Moreno, Pereira, Veiga, Felipe Anderson; Lopez, Vitor Roque.
JUVENTUDE (4-4-2): Jandrei; Formiga, Abner, Rodrigo, Ewerthon; Sforza, Jadson, Nene, Lucas; Bilu, Gilberto.