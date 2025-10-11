Pronostico Olanda-Finlandia, precedenti a senso unico: il trend prosegue

Olanda-Finlandia è una partita valida per l’ottava giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo G l’Olanda di Ronald Koeman è padrona del proprio destino. Il successo ottenuto in settimana nel match di Ta’ Qali contro la non irresistibile Malta ha sensibilmente avvicinato gli Oranje all’obiettivo Mondiale. Van Dijk e compagni adesso non devono più spartirsi la vetta, essendo volati a +3 sia sulla Polonia, che giovedì scorso ha riposato, sia sulla Finlandia, vittoriosa in rimonta sulla Lituania ed ancora in piena corsa per la qualificazione.

Battendo gli scandinavi nella sfida di Amsterdam, logicamente, l’unico ostacolo tra l’Olanda ed il pass diretto per il Mondiale resterebbero i polacchi, che gli uomini di Koeman affronteranno a novembre in trasferta. Vietato rilassarsi, dunque, sebbene i giochi sembrino già fatti. Quello degli Oranje, tuttavia, è complessivamente un buon momento: non perdono un match ufficiale da un anno esatto e nelle qualificazioni hanno vinto 4 partite su 5, realizzando la bellezza di 18 gol, bottino incrementato grazie alla goleada rifilata ai maltesi, travolti 4-0 a domicilio (doppietta Gakpo, Reijnders e Depay).

Alla Cruijff Arena invece la Finlandia va a caccia di un risultato clamoroso – i finnici nelle ultime cinque gare di qualificazione con gli olandesi hanno sempre perso, compreso lo 0-2 di giugno – per non riperdere terreno nei confronti della Polonia (entrambe sono attualmente appaiate a quota 10 punti) che rispetto alla selezione guidata dal Jacob Friis ha giocato una gara in meno. Sarà importante anche evitare di subire troppi gol in ottica differenza reti: al momento la Polonia è a +4, mentre la Finlandia è a -1. Friis ad Amsterdam non potrà contare sullo squalificato Ivanov, assenza che va ad aggiungersi a quelle di capitan Hradecky e Schuller.

Come vedere Olanda-Finlandia in diretta tv e in streaming

Olanda-Finlandia è in programma domenica alle 18:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Olanda ha già dimostrato all’andata di essere di gran lunga superiore alla Finlandia, che come a giugno farà verosimilmente fatica a contenere l’attacco degli Oranje, anche alla luce di qualche assenza importante in difesa. Eccessivamente basse le quote sulla vittoria olandese: conviene guardare al mercato dei gol, con la porta di Verbruggen che dovrebbe restare nuovamente inviolata.

Le probabili formazioni di Olanda-Finlandia

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo.

FINLANDIA (4-3-3): Joronen; Alho, Tenho, Koski, Uronen; Lod, Kairinen, Markhiyev; Kallman, Pohjanpalo, Antman.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0