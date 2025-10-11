Pronostici Serie C: la multipla di domenica 12 ottobre

Pronostici Serie C, dopo quella del sabato ecco la multipla delle partite che sono in programma nella giornata di domenica. Le scelte

Con tutti – come detto – i campionati fermi per via della penultima sosta per le nazionali dell’anno (a novembre poi si chiuderà tutto), la Serie C italiana non si riposa.

E dopo avervi proposto una multipla per le partite che sono in programma nella giornata di sabato, adesso invece tocca a quelle che si giocheranno domenica 12 ottobre. E ci sono dei match davvero interessanti. Andiamo a capire, insomma, quello che potrebbe succedere.

Pronostici Serie C: la multipla di domenica

Nel girone A, il Cittadella, ospita la Triestina che ha una pesantissima penalizzazione. I padroni di casa, con sei punti in otto partite conquistati fino al momento, non possono permettersi passi falsi. In questo caso andiamo di doppia. Terzo in classifica invece il nuovo Brescia, che rende visita alla Pro Patria penultima. I lombardi ospiti non possono e non vogliono perdere il passo, e la vittoria esterna in questo caso ci pare decisamente alla portata.

Anche l’Ascoli nel girone B – che ospita il Pontedera – è terzo in classifica. Gli ospiti invece hanno iniziato molto male la loro stagione e stanno pagando a carissimo prezzo questo avvio. I bianconeri di casa, con evidenti obiettivi promozione, possono rimanere nella peggiore delle ipotesi agganciati – ad un solo punto – a quelle davanti. Occasione questa da non perdere. Nello scontro tra squadre in alto in classifica, quello tra Sambenedettese e Ravenna, visti i numeri che sono venuti fuori in queste prime otto giornate, il GOL ci pare assicurato.

Nel girone C Benevento vincente contro l’Altamura, non ci sono possibilità. Mentre una sfida da Over 1,5 è quella tra Cosenza – in netta crescita – e Atalanta U23. Occhio infine al Potenza, che farà quasi sicuramente risultato nella partita interna contro il Latina.

Sotto potete vedere di nuovo tutte le partite in questione. Su GoldBet, la quota, ha un valore di 8,34 volte la posta.

Cittadella o pareggio in Cittadella-Triestina

Brescia vincente in Pro Patria-Brescia

Ascoli vincente in Ascoli-Pontedera

GOL in Sambenedettesa-Ravenna

Benevento vincente in Benevento-Altamura

Over 1,5 in Cosenza-Atalanta U23

Potenza o pareggio in Potenza-Latina