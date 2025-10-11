Pronostici MLS 12 ottobre, regular season agli sgoccioli: occhio alle motivazioni

MLS, nella notte tra sabato e domenica sono in programma quattro gare della stagione regolare: l’Inter Miami di Messi ospita Atlanta.

La regular season della Major League Soccer, il massimo campionato nordamericano, è agli sgoccioli. I playoff sono ormai imminenti: restano pochi posti da assegnare nelle due Conference, Eastern e Western. Alla postseason, è opportuno ricordarlo, si qualificano le prime nove dei due maxi-gironi. Tra queste c’è ovviamente l’Inter Miami di Leo Messi, che però non è riuscita a difendere il Supporters Shield, il trofeo che viene assegnato a chi fa più punti nella stagione regolare. A succedere nell’albo d’oro al club della Florida sono stati i Philadelphia Union.

Gli Herons, con due gare di regular season ancora da giocare, possono però ancora ambire al secondo posto: la squadra allenata da Javier Mascherano puntano a vincerle entrambe, nella speranza di scalzare Cincinnati, attualmente a +3 sull’Inter Miami (ma con una partita in più).

I rosanero sono reduci dal 4-1 rifilato ai New England Revolution, travolti grazie alle doppiette di Jordi Alba – a proposito, l’ex Barcellona si ritirerà a fine stagione insieme al connazionale Busquets – e dell’argentino Allende in una partita in cui Messi ha servito ben tre assist. Dimenticata in fretta, dunque, la sconfitta nel turno precedente con Chicago, probabilmente quella che ha affossato una volta per tutte le speranze di tornare in corsa per il Supporters Shield. Non cela grandi insidie la sfida con Atlanta, penultima nella Eastern Conference e da tempo fuori dai giochi per i playoff: si tratta, oltretutto, di un avversario che ha vinto solamente una volta nelle 16 trasferte affrontate in stagione. I gol, tuttavia, come è avvenuto in quasi tutte le gare che hanno visto protagonisti Messi e compagni, difficilmente latiteranno.

Le previsioni sulle altre partite

La differenza di motivazioni potrebbe essere determinante nel match tra Seattle Sounders e Real Salt Lake. Gli ospiti devono difendere il nono posto non essendo ancora sicuri del pass per i playoff e dovrebbero riuscire a strappare quantomeno un pareggio a Seattle contro una squadra già qualificata per la postseason.

I playoff li giocheranno pure Orlando City e Vancouver Whitecaps: il club della Florida, in ogni caso, deve fare in modo di evitare i preliminari e con la seconda della classe della Western Conference sarà partita vera. Gara da almeno tre gol complessivi pure quella tra i Los Angeles Galaxy e Dallas.

MLS: possibili vincenti

Inter Miami (in Inter Miami-Atlanta United)

Real Salt Lake o pareggio (in Seattle Sounders-Real Salt Lake)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Orlando City-Vancouvers Whitecaps

LA Galaxy-Dallas

MLS: le partite da almeno un gol per squadra

Orlando City-Vancouvers Whitecaps

Seattle Sounders-Real Salt Lake

