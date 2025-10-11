Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del sabato

Qualificazioni Mondiali, i pronostici marcatori e le tre scelte in vista delle gare in programma sabato 11 ottobre

La raffica di gare valide per le Qualificazioni Mondiali è ormai definitivamente entrata nel vivo e non sono poche le Nazionali di spessore che scenderanno in campo a stretto giro di posta, pronte ad incamerare punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Tra le partite da cerchiare in rosso c’è sicuramente quella che metterà uno contro l’altra la Spagna e la Georgia. Imbottite di assenze, le ‘Furie Rosse’ si presentano al match fortemente decimate ma con la chiara volontà di mettere le cose in chiaro e strappare punti pesantissimi. Il confronto con Kvaratskhelia e compagni, però, nasconde qualche insidia che la compagine di De La Fuente cercherà di aggirare con la classe sopraffina dei suoi interpreti.

In particolare, in ottica marcatori occhio soprattutto a Merino. Diventato giocatore titolare grazie ad Arteta, l’ex Real Sociedad è un maestro negli inserimenti a fari spenti con cui bucare la difesa avversaria. I movimenti di Oyarzabal, propenso ad uscire dall’area di rigore per favorire i blitz dei calciatori pronti a rimorchio, dovrebbe mettere il fac totum dell’Arsenal nelle condizioni migliori per trovare almeno un gol.

Qualificazioni Mondiali, i pronostici marcatori: la tripla da cerchiare in rosso

Si aggrappa ai gol di Moise Kean l’Italia di Gennaro Gattuso. Autentico trascinatore sia contro l’Estonia che contro Israele, l’attaccante della Fiorentina sembra beneficiare del grande lavoro spalle alla porta svolto da Mateo Retegui. Nonostante il periodo di appannamento vissuto con la maglia della Fiorentina, l’ex Juventus può diventare un fattore decisivo questa sera con giocate importanti ma soprattutto con almeno una rete delle sue.

Chiudiamo infine passando in rassegna la candidatura del GOAT. Ancora a caccia di record personali e di squadra da abbattere, Cristiano Ronaldo non vuole affatto posare lo scettro. Al centro dell’attacco con il quale il Portogallo proverà ad andare all’assalto del fortino dell’Al-Nassr, Cr7 ha tutte le carte in regola per fare la differenza, ancora una volta.

Merino, Cristiano Ronaldo e Kean marcatori plus si trovano complessivamente a quota 5,19 su Goldbet.