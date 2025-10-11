Pronostici League Two 11 ottobre: altri tre punti per la prima della classe

League Two, la capolista Walsall ha l’occasione di allungare sulle inseguitrici in casa di una squadra in difficoltà come il Crawley Town.

La pausa per gli impegni delle nazionali non riguarda le serie minori inglesi: in League Two in questo weekend sono infatti in programma alcuni match della dodicesima giornata. In testa alla classifica dell’equivalente inglese della nostra Serie D (anche se ci sono delle sostanziali differenze) troviamo il Walsall, che ha un punto di vantaggio sullo Swindon Town, altra candidata per la promozione diretta in League One. Seguono a ruota Grimsby Town e Gillingham, a -4 dalla prima della classe.

Questo dovrebbe essere, in teoria, un turno favorevole per il Walsall, impegnato in casa del Crawley Town, una squadra che attualmente è quartultima in classifica, a +2 sulla zona retrocessione.

I Red Devils, retrocessi lo scorso anno dalla League One, hanno vinto solo due partite e sono reduci da quattro sconfitte di fila: in settimana si sono arresi anche al Leyton Orient nel match di EFL Trophy, continuando a palesare problemi in fase di non possesso palla. Con 20 gol incassati in 11 giornate di campionato quella del Crawley Town è la terza difesa più battuta del torneo: l’attacco del Walsall, nonostante non sia il più prolifico, dovrebbe andare a nozze ed è per questo che il segno “over” è da prendere in considerazione. Restando nelle zone alte della classifica, il Gillingham cercherà di archiviare il momento negativo nella sfida con il Cheltenham terzultimo: i Gills vengono da due sconfitte, tre se contiamo pure il k.o. in EFL Trophy con il Colchester, ma questa sembra l’occasione giusta per provare a voltare pagina e per rimettersi in carreggiata.

Le previsioni sulle altre partite

Fiducia anche al Grimsby Town: la squadra che ad agosto ha scritto un’incredibile pagina della propria storia facendo fuori il Manchester United dalla League Cup dopo i rigori. Da allora, a parte qualche passo falso sporadico, i bianconeri hanno viaggiato anche in League Two ed oggi occupano il terzo gradino del podio.

In settimana sono stati travolti dal Doncaster in EFL Trophy (0-3) ma probabilmente l’attenzione era rivolta alla sfida di campionato con il Colchester, avversario che ha 10 punti in meno in classifica e che non dovrebbe rappresentare un ostacolo troppo grande, sebbene gli U’s stiano trovando la via del gol con una certa regolarità (ne hanno rifilati sei nell’ultimo turno al Chesterfield). A proposito di gol, non dovrebbero deludere da questo punto di vista i match tra Chesterfield-Salford City e Crewe Alexandra-Bromley, mentre la sfida tra Shrewsbury Town e Cambridge si preannuncia meno movimentata del previsto, coi padroni di casa che stanno segnando con il contagocce.

League Two: possibili vincenti

Bristol Rovers o pareggio (in Bristol Rovers-Newport)

Gillingham (in Gillingham-Cheltenham)

Grimsby Town (in Grimsby Town-Colchester)

La partita da almeno tre gol complessivi

Crawley Town-Walsall

League Two: le partite da almeno un gol per squadra

Chesterfield-Salford City

Crewe Alexandra-Bromley

La partita da meno di tre gol complessivi

Shrewsbury Town-Cambridge

Comparazione quote

La vittoria del Gillingham è quotata a 1.43 su Goldbdet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Gol” in Chesterfield-Salford City è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

