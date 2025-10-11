I pronostici di sabato 11 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo

I pronostici di sabato 11 ottobre, ci sono ancora partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e stavolta tocca anche all’Italia di Gattuso

Dopo il terrificante 11-1 rifilato dalla Norvegia alla Moldavia un mese fa, le speranze della nostra nazionale relative alla qualificazione diretta al prossimo Mondiale sono ormai ridotte al lumicino. Nel senso che servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo (leggasi passo falso dei norvegesi nelle prossime due gare con Israele ed Estonia) per rientrare in corsa per il primo posto.

La differenza reti, infatti, si è ulteriormente dilatata: +21 contro +5. Un abisso. L’ipotesi più realistica è che Italia e Norvegia arrivino allo scontro diretto di novembre con gli azzurri a -3: a quel punto anche una vittoria ampia della nazionale guidata da Gennaro Gattuso servirebbe a poco, dal momento che gli scandinavi resterebbero davanti per via della differenza reti, che attualmente racconta di un divario quasi impossibile da colmare. All’Italia, dunque, non rimane che vincere le prossime tre gare e segnare più gol possibili, sperando che almeno una tra Israele ed Estonia riescano a fermare Haaland e compagni (molto difficile). L’Italia dovrebbe riuscire a realizzare almeno quattro gol contro un’Estonia che già all’andata è stata spazzata via 5-0 (tutti gol nel secondo tempo). Come avvenne a settembre, è probabile che la ripresa sia più prolifica rispetto al primo tempo.

I pronostici sulle altre partite

Percorso finora completamente immacolato, come da pronostico, per la Spagna campione d’Europa in carica nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Punteggio pieno, nove gol segnati in due partite e zero subiti: la selezione di Luis De La Fuente si conferma un rullo compressore. Clamoroso il 6-0 rifilato lo scorso settembre a quella che, in teoria, dovrebbe essere una potenziale concorrente per il primo posto nel gruppo E, la Turchia di Vincenzo Montella, strapazzata senza pietà davanti ai suoi tifosi.

La Spagna resta una selezione “ingiocabile” anche senza alcune stelle ed è francamente difficile ipotizzare un passo falso della Roja contro la Georgia davanti al proprio pubblico. Da valutare il segno “Gol”: negli ultimi tre confronti la Georgia ha sempre segnato almeno una rete contro gli iberici pur perdendo nettamente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Grimsby Town-Colchester, League Two, ore 16:00

Vincenti

UNGHERIA (in Ungheria-Armenia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Ungheria-Armenia, ore 18:00) TURCHIA (in Bulgaria-Turchia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Bulgaria-Turchia, ore 20:45) PORTOGALLO (in Portogallo-Irlanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Portogallo-Irlanda, ore 20:45) SERBIA (in Serbia-Albania, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Norvegia-Israele , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Estonia-Italia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Spagna-Georgia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leyton Orient-Doncaster Rovers , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Crewe Alexandra-Bromley, League Two, ore 16:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Spagna-Georgia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45