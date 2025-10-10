Pronostico Ungheria-Armenia: vittoria e sorpasso

Ungheria-Armenia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Nonostante in questo momento l’Armenia si ritrovi seconda nel gruppo F di qualificazione al Mondiale alle spalle del Portogallo, gli ospiti sanno benissimo di avere pochissime possibilità di mantenere la posizione alla fine di tutto. L’Ungheria, che di punti al momento ne ha uno solo, è decisamente pronta al sorpasso.

Lo abbiamo visto nel corso degli anni come la nazionale del nostro commissario tecnico Rossi sia in crescita. Ha disputato un grande Europeo e adesso sogna il Mondiale, passando ovviamente dai playoff perché se gli armeni sanno di non poterci nemmeno sperare, gli ungheresi dal proprio canto conoscono la forza di Ronaldo e compagni e sin dal primo giorno hanno capito di poter lottare solo per la seconda posizione.

Una partita, questa, che ha un solo precedente dal quale si potrebbe prendere spunto. Ma non se ne può oggettivamente prendere perché parliamo di ventuno anni fa. Certo, anche allora vinse l’Ungheria – che come detto è cresciuta negli anni a differenza dell’Armenia – e quindi, in questa partita, i padroni di casa si prenderanno la vittoria, annessi tre punti, e anche il sorpasso in classifica per un secondo posto che per un paio di giorni sarà solitario.

Come vedere Ungheria-Armenia in diretta tv e in streaming

La sfida Ungheria-Armenia è in programma sabato alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Oltre alla vittoria ungherese, che ci appare scontata, crediamo fortemente che l’Armenia avrà grosse difficoltà a trovare il gol nel corso del match. Quindi 1+NO GOL ci sembra possa essere il pronostico migliore per questo match.

Le probabili formazioni di Ungheria-Armenia

UNGHERIA (4-1-4-1): Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Styles; Bolla, Szoboszlai, Toth, Nagy; Varga.

ARMENIA (4-2-3-1): Cancarevic; Piloyan, Harutunyan, Muradyan, Tikzizyan; Spertysan, Iwu; Hovhgannisyan, Zelaryan, Barseghyan; Ranos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0