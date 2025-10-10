Pronostico Serbia-Albania: ribaltone dopo cinque utili di fila

Serbia-Albania è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Si fermerà a cinque risultati utili di fila la striscia aperta dell’Albania in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. E sarà uno stop durissimo da digerire perché con questi tre punti in canna – dopo le cinque sberle prese dall’Inghilterra – la Serbia è pronta al sorpasso in classifica.

All’andata è finito zero a zero questo match. Partita bloccata, molto tattica. E non sarà molto diverso nella serata di sabato. La posta in palio è altissima e ci sarà soprattutto la volontà di non perdere. Ma la Serbia, in ogni caso, sarà costretta quasi ad attaccare. Anzi, leviamo il quasi. Sarà costretta ad un certo punto della partita – qualora non la dovesse sbloccare subito perché ci aspettiamo almeno un avvio all’assalto – a riprendere la corsa in avanti. L’Albania, prima o poi, cederà: non si può pensare di affrontare un intero match in fase difensiva senza poi prendere il gol. E questo giochino permetterà ai padroni di casa di prendersi tre punti fondamentali che apriranno degli scenari davvero importanti per l’economia del girone.

Come vedere Serbia-Albania in diretta tv e in streaming

La sfida Serbia-Albania è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Serbia è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica e 1.67 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dentro una gara da meno di tre reti complessive, il colpo della Serbia ci pare molto vicino. E con sorpasso in classifica collegato.

Le probabili formazioni di Serbia-Albania

SERBIA (3-4-2-1): Petrovic; Erakovic, Pavlovic, Raciu; Kostic, Maksimovic, Lukic, Birmancevic; Ilic, Samardzic; Vlahovic.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Laci, Shehu, Asllani; Broja, Manaj, Bajrami.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0