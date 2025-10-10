Pronostici Serie C: la multipla di sabato 11 ottobre

Pronostici Serie C: la terza serie italiana non va in vacanza. Ecco una multipla per le partite che sono in programma sabato 11 ottobre

Con tutti i campionati maggiori in ferie, in Europa e non solo, nel weekend oltre alle qualificazioni ai prossimi Mondiali scende in campo anche la terza serie italiana. E qualcosa, nelle prime giornate, ovviamente s’è visto.

Ci sono delle squadre che hanno indirizzato nel migliore dei modi la propria stagione – anche in maniera inaspettata, vedi il Cosenza – e altre che dopo un avvio un po’ così stanno cercando di rimettersi sui binari giusti. Insomma, qualcosa viene fuori. E andiamo quindi a vedere insieme i pronostici per il sabato.

Pronostici Serie C: ecco la multipla

Primo in classifica nel raggruppamento A con 22 punti dopo 18 partite, il Vicenza è una delle squadre favorite. E sembra aver già fatto il vuoto visto che la seconda in classifica ha quattro punti dietro. Una vittoria contro il Verona, nel derby veneto, non ci pare possa essere in discussione. Quindi crediamo possa venire fuori una bella affermazione interna.

Giana Erminio e Novara, invece, sempre nello stesso girone, sono due squadre che come media hanno subito un gol a partita. Anzi, i padroni di casa (10) anche di più. Per questo motivo, ci aspettiamo almeno un match da un gol per squadra. Con quota veramente interessante.

Con una penalizzazione da rimediare, e con un Perugia che ha fatto solo tre punti in questo avvio di stagione, nel Girone B c’è una partita che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Una doppia in questo caso ci pare la scelta più logica. Doppia, ma in questo caso esterna, in Foggia-Crotone. Calabresi che stanno attraverso un buon momento di forma a differenza dei padroni di casa che rischia di essere risucchiati dietro. Il Catania nello scorso weekend è tornato alla vittoria e la squadra di Toscano rimane una delle più importanti del girone C. Qui niente doppia, ma vittoria esterna. Picerno-Casertana, infine, è un match da over 1,5.

Ricapitolando, e sotto potrete di nuovo vedere le nostre scelte, la multipla su GoldBet ha un valore di 7,26 volte la posta

Vicenza vincente in Vicenza-Verona

Perugia o pareggio in Perugia-Rimini

GOL in Giana Erminio-Novara

Crotone o pareggio in Foggia-Crotone

Catania vincente in Giugliano-Catania

OVER 1,5 in Picerno-Casertana