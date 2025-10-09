Pronostico Islanda-Ucraina: si decide tutto al ritorno

Islanda-Ucraina è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

In un girone a quattro squadre nel quale la Francia si prenderà la qualificazione diretta al Mondiale, Islanda e Ucraina si giocheranno il secondo posto, quello che vale l’accesso ai playoff.

Si deciderà al ritorno, almeno questa è la sensazione che viene fuori andando ad analizzare numeri e dati di queste due formazioni che arrivano al match. Perché se i padroni di casa sono riusciti comunque a battere l’Azerbaigian – e quindi ne hanno tre in classifica – gli ospiti, che sulla carta hanno qualità tecniche migliori, hanno pareggiato contro la stessa squadra in trasferta. Quindi devono rincorrere. Ad oggi, però, non sembra esserci come detto prima un fattore che possa spingere alla vittoria o l’uno o l’altra.

Evidente che questo match possa finire in pareggio. Perché se da un lato l’Islanda cercherà di vincere la partita allungando così al secondo posto, dall’altro l’Ucraina ha qualità pure difensive per poter respingere tutti gli assalti e qualità offensive per pungere. Ci aspettiamo, insomma, una partita abbastanza bloccata – in generale il pareggio potrebbe stare bene anche all’Islanda – con il passaggio del turno che si deciderà nel match di ritorno.

Come vedere Islanda-Ucraina in diretta tv e in streaming

La sfida Islanda-Ucraina è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Una gara da X. E se dovessimo scegliere la doppia crediamo fortemente sia più gustosa – e più probabile – la possibilità di una X2. L’Ucraina, come detto, almeno tecnicamente rimane una squadra molto forte, e quindi con la convinzione di poter colpire anche in contropiede qualora capitasse l’occasione.

Le probabili formazioni di Islanda-Ucraina

ISLANDA (4-4-2): Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Thorsteisson, Johannesson, Haraldsson, Anderson; Gudjhonsen, Gudmundsson.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvlienko, Zinchencko; Ocheretko, Kaliuzhnyi, Bondarenko; Zubkov, Vanat, Sudakov.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1