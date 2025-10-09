Pronostico Irlanda del Nord-Slovacchia: i precedenti ci dicono il finale

Irlanda del Nord-Slovacchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Nel girone nel quale la Germania dopo due partite ha fatto solo tre punti, la Slovacchia è prima in classifica, con due vittorie, tre gol fatti e zero subiti. Ed è questo il punto di forza della formazione ospite, che contro l’Irlanda del Nord ha enormi possibilità di continuare la propria corsa al Mondiale.

Quattro gol fatti e quattro gol subiti per i padroni di casa, che hanno vinto contro Lussemburgo prendendo anche un gol. Ed è questo il punto – sì, diciamo la stessa cosa di prima – da tenere in forte considerazione per quanto riguarda questo pronostico. Parliamo infatti di una squadra che, evidentemente, non difende bene e non lo riesce a fare nel migliore dei modi nemmeno come gruppo. Si abbassano troppo in alcune circostanze, ma nonostante questo le misure non sono quelle giuste. E in quegli spazi, la Slovacchia, che davanti ha dei giocatori importanti che tutti noi conosciamo, potrebbe andare a nozze.

E poi ci sono i precedenti, che non son tanti c’è da dirlo ma ci sono: quattro in totale – l’ultimo datato 2020 – ma in nessuno di questi casi l’Irlanda del Nord è riuscita a portare a casa una vittoria. Il trend rimarrà uguale.

Come vedere Irlanda del Nord-Slovacchia in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda del Nord-Slovacchia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Slovacchia vincente per quello che è il trend contro l’Irlanda del Nord. Complicata, eh, lo sappiamo, quindi occhio anche alla possibilità della doppia (X2), che ha un ottimo valore.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Slovacchia

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Farrell; Hume, McNair, Toal; Bradley, Galbratith, Charles, McCann, Devenny; Price, Reid.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2