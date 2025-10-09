Pronostico Germania-Lussemburgo: vietato accontentarsi

Germania-Lussemburgo è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Incredibile ma vero: la Germania non è a punteggio pieno dopo le prime due giornate di qualificazioni. Colpa della sorprendente sconfitta rimediata all’esordio con la Slovacchia, che lo scorso 4 settembre, a Bratislava, sorprese i tedeschi centrando uno storico successo (2-0). A distanza di qualche giorno la Mannschaft si è poi prontamente riscattata battendo 3-1 l’Irlanda del Nord ma, per via di quel k.o., la strada che conduce al Mondiale nordamericano si è un po’ complicata, sebbene il primo posto nel gruppo A resti ancora alla portata.

In attesa di un passo falso degli slovacchi, che al momento hanno tre punti in più, la Germania deve vincere le prossime tre gare con Lussemburgo (due volte) e Irlanda del Nord per poi giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata con Lobotka e compagni. A Sinsheim, nello stadio dell’Hoffenheim, inizia la rincorsa degli uomini di Julian Nagelsmann: la sfida con il Lussemburgo, unica selezione inchiodata a quota 0 punti, non dovrebbe riservare grosse sorprese. La rappresentativa del piccolo Granducato ha perso entrambe le prime due gare, non sfruttando il fattore campo: 1-3 con l’Irlanda del Nord e 0-1 con la Slovacchia. Sconfitte che riducono al lumicino le già flebili speranze di staccare un pass per la rassegna iridata.

Nagelsmann ha convocato ben cinque giocatori del Borussia Dortmund, tra cui Adeyemi, decisivo nell’ottimo avvio di stagione nei gialloneri, ancora imbattuti (3 gol ed altrettanti assist). In attacco giocherà il giovane centravanti Woltemade, in estate trasferitosi dallo Stoccarda al Newcastle, in Premier League, dove sta facendo veramente bene.

Il pronostico

Imbattuta nei tre precedenti ufficiali con il Lussemburgo, crediamo che la Germania riuscirà a segnare almeno quattro gol – troppo importante la differenza reti, soprattutto in ottica del testa a testa con la Slovacchia – in una sfida che con ogni probabilità sarà a senso unico.

Le probabili formazioni di Germania-Lussemburgo

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Anton, Tah, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade.

LUSSEMBURGO (5-4-1): Moris; Jans, Mahmutovic, Olesen, Carlson, Bohnert; Sinani, O. Thill, Barreiro, Dardari; Muratovic.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1