Pronostico Francia-Azerbaigian: finisce in goleada al Parco dei Principi

Francia-Azerbaigian è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Francia, una delle grandi favorite per la vittoria del prossimo campionato del mondo, è pronta a scendere in campo per affrontare la terza gara delle qualificazioni alla rassegna iridata. Les Bleus di Didier Deschamps, sorteggiati in un girone da 4 squadre grazie al fatto di essere arrivati in fondo nell’ultima Nations League, fino a questo momento hanno disputato solo due partite. Vittoria per 2-0 in Ucraina contro la concorrente più temibile per il primo posto nel gruppo, e successo per 2-1 contro l’Islanda, che lo scorso settembre costrinse comunque i transalpini ad una non facile rimonta (Barcola e Mbappé ribaltarono gli scandinavi).

Prima della trasferta islandese, in programma nella prossima settimana, al Parco dei Principi di Parigi arriva la probabile “cerentola” di questo raggruppamento, l’Azerbaigian, sulla carta la selezione meno competitiva.

Mbappé in stato di grazia

I caucasici, oggi guidati dall’ex ct del Portogallo Fernando Santos – allenatore che non evoca bei ricordi alla Francia, dal momento che c’era lui in panchina nella finale dell’Europeo 2016, quando i Bleus vennero beffati in casa da Cristiano Ronaldo e compagni – hanno esordito con un pesante k.o. in Islanda (5-0) ma nella gara successiva sono stati capaci di fermare l’Ucraina e strappare un prezioso punto, con Makhmudov che su rigore ha risposto a Sudakov (1-1).

Deschamps è stato costretto a lasciare a casa diversi elementi per le sfide con azeri e islandesi. Il Pallone d’Oro Dembélé è alle prese con un infortunio, ma mancano all’appello pure Tchouaméni, Barcola, Pavard, Doué, Marcus Thuram e Kolo Muani. In compenso il selezionatore della Francia ritrova Camavinga e punta forte sul solito Mbappé, in stato di grazia con il Real Madrid (già 14 gol tra Liga e Champions per l’ex centravanti del PSG).

Come vedere Francia-Azerbaigian in diretta tv e in streaming

La sfida tra Francia e Azerbaigian è in programma venerdì alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.07 su Goldbet e Lottomatica e a 1.09 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sembrano esserci i presupposti per una vittoria molto ampia da parte della Francia, trascinata da Mbappé, che con il Real Madrid sta segnando caterve di gol. Les Bleus dovrebbero vincere con almeno tre reti di scarto, senza subirne nessuna.

Le probabili formazioni di Francia-Azerbaigian

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez; Koné, Camavinga; Coman, Olise, Nkunku; Mbappé.

AZERBAIGIAN (5-4-1): Mahahmmadaliev; Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliyev; Emreli, Makhmudov, Khaybulaev, Ahmadzada; Dadasov.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0