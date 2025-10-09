Pronostico Belgio-Macedonia del Nord: vittoria e avvicendamento in testa

Belgio-Macedonia del Nord è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

A distanza di quattro mesi dalla gara d’andata, lo scorso giugno terminata a sorpresa 1-1 a Skopje, il Belgio di Rudi Garcia ritrova la Macedonia del Nord. L’obiettivo dei Diavoli Rossi è vincere per volare da soli in vetta al gruppo J e sorpassare proprio la selezione balcanica, che al momento, contro ogni pronostico, guarda tutti dall’alto verso il basso. Macedonia a quota 11 punti, Belgio e Galles seguono ad una sola incollatura, anche se De Bruyne e compagni hanno disputato una gara in meno rispetto alle altre.

Garcia, insomma, si gioca qualificazione diretta e primo posto nelle prossime due partite: prima la Macedonia del Nord e poi il Galles, a stretto giro di posta. L’ex tecnico di Roma e Napoli sogna un’altra prestazione sulla falsariga delle ultime due: a settembre il suo Belgio ha rifilato 12 gol complessivi alle due selezioni meno competitive del girone, Liechtenstein e Kazakistan, prese entrambe a pallate con il risultato di 6-0. Importante soprattutto ai fini della differenza reti, che attualmente vede dominare i Diavoli Rossi (+13). Ai nordmacedoni, invece, è bastato vincere le sfide alla portata (Liechtenstein due volte e Kazakistan) e non perdere con Galles e Belgio per ritrovarsi in cima dopo le prime cinque giornate: per andare al Mondiale 2026 servirà un’impresa ma gli uomini di Blagoja Milevski sono in piena corsa ed in qualche modo si giocheranno le proprie chance.

Garcia ha convocato praticamente tutti i big, ad eccezione degli infortunati Tielemans e Lukaku. Da segnalare il ritorno di un veterano come Witsel.

Come vedere Belgio-Macedonia del Nord in diretta tv e in streaming

La sfida tra Belgio e Macedonia del Nord è in programma venerdì alle 20:45 alla Ghelamco Arena di Gand, in Belgio. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

All’andata la Macedonia del Nord fu bravissima a contenere il Belgio ma è alquanto improbabile che ci riesca di nuovo, per di più in trasferta. Ipotizziamo una vittoria netta da parte dei Diavoli Rossi: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Belgio-Macedonia del Nord

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Stojchevski, Alioski; Churlinov, Bardhi, Alimi, Elmas; Miovski, Trajkovski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1