I pronostici di giovedì 9 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

di

I pronostici di giovedì 9 ottobre, ripartono in Europa le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Olanda e Croazia

Ripartono in Europa le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il primo posto del gruppo G è conteso tra Polonia e Olanda. Al momento le due selezioni sono appaiate a quota 10 punti ma la rappresentativa guidata da Ronald Koeman ha giocato una gara in meno ed in questa giornata potrebbe staccare proprio i polacchi, che osservano un turno di riposo trattandosi di un girone formato da cinque squadre.

Koeman
I pronostici di giovedì 9 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali (LaPresse) – IlVeggente.it

 

L’Olanda ha un impegno sulla carta molto semplice, dovendo affrontare il fanalino di coda Malta, che non ha alcuna possibilità di qualificarsi al prossimo campionato del mondo. La sensazione è che stavolta l’Olanda ne segnerà qualcuno in meno rispetto all’andata a giugno ma saranno almeno quattro.

I pronostici sulle altre partite

Le partite sulla carta più equilibrate sono Repubblica Ceca-Croazia e Scozia-Grecia. Nel gruppo L, come da pronostico, a fare la parte del leone sono state Repubblica Ceca e Croazia. Dodici punti a testa nelle prime sei giornate, con i croati che però ne hanno giocata una in meno. Questo significa che i cechi non hanno alternative alla vittoria nello scontro diretto dell’Eden Arena di Praga:  sì, perché un eventuale successo di Modric e compagni chiuderebbe, di fatto, i giochi per il primo posto, l’unico che mette in palio i biglietti per andare al Mondiale 2026 senza dover passare dai playoff.

La Scozia punta a vendicare la sconfitta subita in Nations League contro la Grecia per contendere il primo posto del girone alla Danimarca: McTominay, finora meno incisivo nel Napoli rispetto alla passata stagione, punta a tornare decisivo con la maglia della nazionale. Il fattore campo dovrebbe fare il resto.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + OVER 1,5 in Cipro-Bosnia-Erzegovina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Vincenti

  • SCOZIA O PAREGGIO (in Scozia-Grecia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00)
  • INGHILTERRA (in Inghilterra-Galles, Amichevoli Internazionali, ore 20:45)
  • DANIMARCA (in Bielorussia-Danimarca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Bielorussia-Danimarca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00
  • Malta-Olanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Cipro-Bosnia-Erzegovina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00
  • Repubblica Ceca-Croazia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 6.34 GOLDBET ; 6.24 SNAI; 6.34 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Isole Far Oer-Montenegro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie