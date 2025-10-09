I pronostici di giovedì 9 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di giovedì 9 ottobre, ripartono in Europa le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Olanda e Croazia

Ripartono in Europa le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il primo posto del gruppo G è conteso tra Polonia e Olanda. Al momento le due selezioni sono appaiate a quota 10 punti ma la rappresentativa guidata da Ronald Koeman ha giocato una gara in meno ed in questa giornata potrebbe staccare proprio i polacchi, che osservano un turno di riposo trattandosi di un girone formato da cinque squadre.

L’Olanda ha un impegno sulla carta molto semplice, dovendo affrontare il fanalino di coda Malta, che non ha alcuna possibilità di qualificarsi al prossimo campionato del mondo. La sensazione è che stavolta l’Olanda ne segnerà qualcuno in meno rispetto all’andata a giugno ma saranno almeno quattro.

I pronostici sulle altre partite

Le partite sulla carta più equilibrate sono Repubblica Ceca-Croazia e Scozia-Grecia. Nel gruppo L, come da pronostico, a fare la parte del leone sono state Repubblica Ceca e Croazia. Dodici punti a testa nelle prime sei giornate, con i croati che però ne hanno giocata una in meno. Questo significa che i cechi non hanno alternative alla vittoria nello scontro diretto dell’Eden Arena di Praga: sì, perché un eventuale successo di Modric e compagni chiuderebbe, di fatto, i giochi per il primo posto, l’unico che mette in palio i biglietti per andare al Mondiale 2026 senza dover passare dai playoff.

La Scozia punta a vendicare la sconfitta subita in Nations League contro la Grecia per contendere il primo posto del girone alla Danimarca: McTominay, finora meno incisivo nel Napoli rispetto alla passata stagione, punta a tornare decisivo con la maglia della nazionale. Il fattore campo dovrebbe fare il resto.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Cipro-Bosnia-Erzegovina, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Vincenti

SCOZIA O PAREGGIO (in Scozia-Grecia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00)

(in Scozia-Grecia, ore 21:00) INGHILTERRA (in Inghilterra-Galles, Amichevoli Internazionali , ore 20:45)

(in Inghilterra-Galles, ore 20:45) DANIMARCA (in Bielorussia-Danimarca, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bielorussia-Danimarca , Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00 Malta-Olanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cipro-Bosnia-Erzegovina , Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00 Repubblica Ceca-Croazia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Isole Far Oer-Montenegro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 21:00