Pronostico USA-Italia, Mondiale U20: i vice campioni del Mondo alzano la voce

Usa-Italia è una partita valida degli ottavi di finale del Mondiale U20: formazioni, pronostico e dove vederla

Non è arrivata nel migliore dei modi la Nazionale di Carmine Nunziata agli ottavi di finale. Una sola vittoria, ma è bastata. Ci sono arrivati, invece, col massimo della forma e con una grande prova, gli Stati Uniti, che hanno vinto il girone contro la Francia, vera favorita.

I vice campioni in carica – sì, l’Italia ha perso in finale nell’ultima edizione – però hanno fatto un po’ il gioco del nascondersi. E anche se i bookmaker in questo momento, soprattutto per quello che è stato il cammino azzurro, danno favoriti gli Stati Uniti. Che sì, sono evidentemente una nazione in crescita, senza dubbio, ma l’Italia – o almeno questa è stata la sensazione fino a questo punto – ha le carte in regola per poter andare avanti e non solo, anche di arrivare in fondo.

Nunziata conosce bene questo gruppo, ci ha lavorato per molto tempo e sa benissimo quali tasti toccare. Ma non solo, gli azzurrini hanno qualità importanti sotto il profilo tecnico per poter riuscire a dire la loro. Quindi, il nostro pronostico, ci pare evidente dove penda.

Come vedere Usa-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida Usa-Italia è in programma giovedì alle 21:30. Si potrà seguire in maniera gratuita su RaiSport, al tasto 58 del telecomando. Ci sarà ovviamente la possibilità anche di seguirla in streaming, collegandosi direttamente su RaiPlay.

Comparazione quote

La vittoria dell’Italia è quotata a 3.20 su Goldbet e Lottomatica e 3.30 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Italia vincente, poche discussioni. Magari con difficoltà. Che ci saranno durante il match. Ma gli azzurrini da vice campioni del mondo in carica imporranno il proprio gioco e le proprie idee sul campo. E andranno avanti.

Le probabili formazioni di Usa-Italia

USA (4-3-3): Beaurdry; Whiting, Cobb, Wydner, Bombino: Cremaschi, Corcoran, Soma; Brennan, Zambrano, Gozo.

ITALIA (3-4-2): Nunziante; Amey, Corradi, Natali; Benjamin, Mannini, Riccio, Cama; Mosconi, Iddriissou, Okoro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2