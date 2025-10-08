Pronostico Scozia-Grecia: rivincita dopo la Nations League

Scozia-Grecia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Era marzo e la Grecia, contro la Scozia, fece il colpaccio esterno in Nations League. No, non è passato tantissimo tempo da quella clamorosa affermazione ellenica in trasferta. Però, dentro la Scozia, sono cambiate diverse cose.

Parliamo infatti di una nazionale che sembra sensibilmente cresciuta nel corso degli anni e sembra, soprattutto, una nazionale pronta anche a prendersi in questo girone un posto al Mondiale. O magari ai playoff. Di certo, McTominay e compagni se la giocheranno anche con la Danimarca che al momento è prima solamente per la differenza reti.

Due gol fatti e zero subiti nelle prime due uscite per i padroni di casa. Mentre la Grecia ha dimostrato di avere delle enormi falle dietro. Sì, ha fatto cinque gol, ma ne ha presi quattro in due partite e sono un numero da tenere in considerazione. Soprattutto perché chi prende questi gol non può pensare di andare avanti. E la Scozia, come detto prima, è una nazionale in crescita. Con ottime possibilità di fare il colpo grosso.

Come vedere Scozia-Grecia in diretta tv e in streaming

La sfida Scozia-Grecia è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

La vittoria della Scozia è quotata a 2.80 su Goldbet e Lottomatica e 2.75 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

I problemi difensivi della Grecia ci spingono a dire che la Scozia si possa prendere la vittoria sicuramente in una gara da meno di tre reti complessive. Partita che potrebbe anche essere decisa da un episodio a favore dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Scozia-Grecia

SCOZIA (4-3-1-2): Gunn; Jonhston, Souttar, McKenna, Robertson; McGinn, Gilmour, Ferguson; McTominay; Adams, Doak.

GRECIA (4-2-3-1): Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Karetsas, Kostantelias, Tzolis; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0