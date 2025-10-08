Pronostico Repubblica Ceca-Croazia: ultima chiamata per il primo posto

Repubblica Ceca-Croazia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo L, come da pronostico, a fare la parte del leone sono state Repubblica Ceca e Croazia. Dodici punti a testa nelle prime sei giornate, con i croati che però ne hanno giocata una in meno. Questo significa che i cechi non hanno alternative alla vittoria nello scontro diretto dell’Eden Arena di Praga: sì, perché un eventuale successo di Modric e compagni chiuderebbe, di fatto, i giochi per il primo posto, l’unico che mette in palio i biglietti per andare al Mondiale 2026 senza dover passare dai playoff.

La Repubblica Ceca non ha (quasi) nulla da rimproverarsi per il percorso svolto finora: l’unica nota dolente è stata la brutta sconfitta rimediata lo scorso giugno proprio contro la Croazia, che nel match di Osijek si è imposta con un pesantissimo (per i cechi) 5-1, strapazzando la diretta concorrente.

Per il resto, solo vittorie per le selezione di Ivan Hasek, che nell’ultima finestra riservata alle nazionali è andata a vincere in Montenegro con un comodo 2-0 (gol di Cerv e Cernj, uno per tempo). A settembre, invece, la Croazia ha fatto due su due: dopo il successo sorprendentemente striminzito con le Isole Faroe (0-1), i Vatreni hanno annichilito 4-0 il Montenegro, restando a punteggio pieno. Anche la differenza reti, ad oggi, premierebbe gli uomini di Zlatko Dalic in caso di arrivo a pari punti con i cechi: +16 contro +5 nonostante la gara in meno. Croazia che continua imperterrita a reggersi sulla cosiddetta vecchia guardia. Sei dei diciassette gol li ha realizzati l’attaccante dell’Hoffenheim Kramaric, tre dall’ex interista Perisic, ancora un punto fermo della selezione a scacchi bianchi e rossi. Per non parlare del’eterno Modric, che nelle quattro partite disputate ha fatto registrare un gol e due assist.

Il pronostico

La Croazia all’andata ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto ai cechi e crediamo che possa riuscire di nuovo ad evitare la sconfitta. Non ci aspettiamo una debacle come all’andata, ma un risultato positivo i balcanici dovrebbero strapparlo. Entrambe troveranno verosimilmente la via del gol, come del resto è sempre avvenuto negli ultimi quattro precedenti.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Croazia

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Stanek; Doudera, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Kusej, Sulc, Provod; Chory.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Ivanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1