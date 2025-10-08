Pronostico Malta-Olanda: goleada sì ma non come all’andata

Malta-Olanda è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Sembra profilarsi un avvincente testa a testa nel gruppo G per il primo posto, conteso da Olanda e Polonia. Al momento le due selezioni sono appaiate a quota 10 punti ma la rappresentativa guidata da Ronald Koeman ha giocato una gara in meno ed in questa giornata potrebbe staccare proprio i polacchi, che osservano un turno di riposo trattandosi di un girone formato da cinque squadre.

L’Olanda ha un impegno sulla carta molto semplice, dovendo affrontare il fanalino di coda Malta, che non ha alcuna possibilità di qualificarsi al prossimo campionato del mondo. La selezione biancorossa, allenata dall’italiano Emilio De Leo (ex collaboratore del compianto Sinisa Mihajlovic), è praticamente fuori dai giochi:

Gli unici punti ottenuti sono frutto dei due pareggi nella doppia sfida con la Lituania (0-0 e 1-1), comunque un discreto bottino per una rappresentativa di questo livello. Malta è uscita a testa alta anche dai match con Polonia e Finlandia, perdendo rispettivamente 2-0 e 0-1, mentre nell’andata contro gli olandesi non è riuscita ad evitare la goleada: lo scorso giugno, a Groningen, è finita 8-0 per gli Oranje, chiamati a vincere con parecchi gol di scarto anche stavolta perché in caso di arrivo a pari punti la prima discriminante è quella della differenza reti. Koeman potrebbe dover fare a meno di Depay, che si è unito in ritardo alla squadra a causa di un problema con il passaporto dopo essere tornato dal Brasile (gioca nel Corinthians). Non sono stati convocati né il “napoletano” Lang né il centrocampista del Feyenoord Steijn.

Come vedere Malta-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Malta e Olanda è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio Nazionale di Ta’ Qali, a Malta. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Scontatissima la vittoria degli olandesi: bisogna rivolgersi al mercato dei gol, in questo caso decisamente più redditizio. La sensazione è che stavolta l’Olanda ne segnerà qualcuno in meno rispetto a giugno ma saranno almeno quattro.

Le probabili formazioni di Malta-Olanda

MALTA (5-4-1): Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, J. Borg, Camenzuli; J. Mbong, Teuma, Guillaumier, Satariano; P. Mbong.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong, Reijnders; Xavi Simons, Malen, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4