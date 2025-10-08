Pronostico Kosovo-Slovenia: primo ok al terzo tentativo

Kosovo-Slovenia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Sei vittorie di fila in casa per il Kosovo. Anche la Svezia è clamorosamente caduta lo scorso mese di settembre. E adesso la possibilità di andare al Mondiale è importante, passando per lo meno dai playoff.

Non sarà sicuramente facile riuscirci per Muriqi e compagni. Ma l’iniezione di fiducia enorme nell’aver riuscito a battere una nazionale almeno sulla carta migliore, può aiutare in questo senso. Anche per quello che è la classifica in questo raggruppamento della Slovenia: un solo punto in due partite con due gol fatti e cinque subiti. Evidente che gli ospiti non abbiano nessuna possibilità di prendersi una qualificazione. Il girone è abbastanza complicato.

I sogni di gloria, però, vengono alimentati dal Kosovo come detto prima. Che potrebbe centrare la prima gioia al terzo confronto assoluto contro la Slovenia. Negli altri due incroci, infatti, sono solamente arrivate sconfitte. L’ora della rivincita.