Pronostico Kosovo-Slovenia: primo ok al terzo tentativo

Kosovo-Slovenia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico
Come vedere Kosovo-Slovenia in diretta tv e in streaming
La sfida Kosovo-Slovenia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.
Il pronostico
Non semplice ma nemmeno impossibile. Soprattutto se in campo scenderà – come tutti noi immaginiamo – una squadra con tanta voglia di vincere per alimentare una possibilità che nessuno si aspettava mai potesse arrivare. Quindi Kosovo vincente. E la quota è abbastanza alta per non andare oltre.
Le probabili formazioni di Kosovo-Slovenia
KOSOVO (4-4-2): Muric; Krasniqi, Dellova, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Advullahu, Rexbecaj, Musilja; Muriqi, Rrahmani.
SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Vipotnik.