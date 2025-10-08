Pronostico Kosovo-Slovenia: primo ok al terzo tentativo

di

Kosovo-Slovenia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico 

Sei vittorie di fila in casa per il Kosovo. Anche la Svezia è clamorosamente caduta lo scorso mese di settembre. E adesso la possibilità di andare al Mondiale è importante, passando per lo meno dai playoff.
Non sarà sicuramente facile riuscirci per Muriqi e compagni. Ma l’iniezione di fiducia enorme nell’aver riuscito a battere una nazionale almeno sulla carta migliore, può aiutare in questo senso. Anche per quello che è la classifica in questo raggruppamento della Slovenia: un solo punto in due partite con due gol fatti e cinque subiti. Evidente che gli ospiti non abbiano nessuna possibilità di prendersi una qualificazione. Il girone è abbastanza complicato.
I sogni di gloria, però, vengono alimentati dal Kosovo come detto prima. Che potrebbe centrare la prima gioia al terzo confronto assoluto contro la Slovenia. Negli altri due incroci, infatti, sono solamente arrivate sconfitte. L’ora della rivincita. 

Come vedere Kosovo-Slovenia in diretta tv e in streaming

La sfida Kosovo-Slovenia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Comparazione quote

La vittoria del Kosovo è quotata a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e 2.25 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Non semplice ma nemmeno impossibile. Soprattutto se in campo scenderà – come tutti noi immaginiamo – una squadra con tanta voglia di vincere per alimentare una possibilità che nessuno si aspettava mai potesse arrivare. Quindi Kosovo vincente. E la quota è abbastanza alta per non andare oltre.

Le probabili formazioni di Kosovo-Slovenia

KOSOVO (4-4-2): Muric; Krasniqi, Dellova, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Advullahu, Rexbecaj, Musilja; Muriqi, Rrahmani.
SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Vipotnik.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
