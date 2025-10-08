Pronostico Kazakistan-Liechtenstein: il finale è già scritto

Kazakistan-Liechtenstein è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Due squadre che probabilmente non andranno mai ai Mondiali. Sicuramente non ci andranno questa volta vista la classifica del girone. Ma il risultato finale, anche per via di quanto successo nel match d’andata, è scritto. E potrebbe regalare una “sorpresa”.

Il Kazakistan ha vinto in trasferta sul campo del Liechtenstein conquistando in questo modo l’unica affermazione del raggruppamento. Il due a zero finale è un risultato netto che non lascia spazio a commenti. E anche i 19 gol subiti dalla formazione ospite – con zero segnati fino ad oggi – è un segnale anche di quella che è la differenza in campo tra queste due formazioni che oggettivamente non hanno nulla da dire e che non hanno nulla da chiedere.

Ovvio pensare ad una vittoria dei padroni di casa. Così com’è ovvio pensare anche ad una rete da almeno tre reti complessive. Quasi sicuramente tutte da un lato. Ma vogliamo togliere la possibilità agli ospiti di togliersi almeno una soddisfazione in questo girone?

Come vedere Kazakistan-Liechtenstein in diretta tv e in streaming

La sfida Kazakistan-Liechtenstein è in programma venerdì alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Comparazione quote

La vittoria del Kazakistan è quotata a 1.11 su Goldbet e Lottomatica e 1.11 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Ora, sulla vittoria del Kazakistan come detto prima di dubbi non ce ne sono e non ce ne saranno mai. E anche sul fatto che i padroni di casa possano segnare almeno tre gol – quindi la combo ci potrebbe stare con Over 2,5 – quindi tutto deciso? Sì, è proprio così. Ma occhio alla possibilità degli ospiti di trovare quello che potrebbe essere il primo e unico gol di questo raggruppamento. Anche per via della legge dei grandi numeri prima o poi deve succedere. Che non sia questa la volta buona?

Le probabili formazioni di Kazakistan-Liechtenstein

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Seysen; Kasym, Zhaksybaev, Alip; Astanov, Orazov, Muzhikov, Vorogobskyi; Samorodov, Kenzebekeh; Omirtaev.

LIECHTENSTEIN (3-5-2): Buchel; Malin, Traber, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Goppel; Notaro, Saglam.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1