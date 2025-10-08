Pronostico Italia U21-Svezia U21: Baldini a punteggio pieno

Italia U21-Svezia U21 è una partita valida per la terza giornata di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla, formazioni e pronostico

Due partite e altrettante vittorie per gli azzurrini in questa fase di qualificazione al prossimo Europeo. Con tre gol fatti e uno subito, la nazionale italiana è dietro, per differenza reti, alla Polonia. Ma lo scontro diretto deciderà tutto.

Contro la Svezia, la formazione allenata da Baldini, cerca il terzo colpo: cercando soprattutto di sfruttare non solo le qualità tecniche, ma anche il fattore campo. La nazionale giovanile, infatti, negli ultimi cinque impegni giocati in casa, hanno perso solamente una volta contro l’Olanda: per il resto vittorie (è successo nelle ultime due uscite) e pareggi. Ma solo una volta i tre punti sono andati agli ospiti.

E, se questo non bastasse, mettiamoci anche quelli che sono stati gli ultimi risultati esterni della Svezia: non vince da sei partite – e in questo arco di tempo ha segnato solamente quattro gol. Se tra i “grandi” quindi, è uno spauracchio, con le giovanili al momento non riescono a imprimere nessun cambio di passa. E l’Italia ne approfitterà.

Come vedere Italia U21-Svezia U21 in streaming gratis

La sfida Italia U21-Svezia U21 è in programma venerdì 10 ottobre alle 18:15. Il match sarà trasmesso in diretta gratuita su Rai 2, che da sempre segue le partite degli azzurrini. Inoltre, in streaming, il match si potrà seguire anche su Rai Play, senza nessun costo aggiuntivo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Al momento non ci sono quote né su Goldbet e Lottomatica e nemmeno su Snai per questa partita che vede protagonisti gli azzurri di Baldini. Ma sotto un pronostico ve lo diamo lo stesso.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Italia vincente e azzurri a punteggio pieno per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ci aspettiamo anche un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Italia U21-Svezia U21

ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Fini; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho.

SVEZIA U21 (4-3-3): Bisherari; Skoglund, Kartulus, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Karlsson, Swedberg; Bardghiji, Kusi Asare, Sonko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1