Pronostico Inghilterra-Galles: Tuchel sperimenta nel derby britannico

Inghilterra-Galles è un’amichevole e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Di qualunque sport si tratti, le sfide tra nazionali britanniche hanno sempre un sapore particolare. Frizzantino, come in ogni derby che si rispetti. Lo sarà anche quest’Inghilterra-Galles, amichevole che va in scena a Wembley tra due selezioni attualmente impegnate nelle qualificazioni al prossimo Mondiale ma che, essendo state sorteggiate in gruppi da cinque squadre, in questo turno riposano.

Thomas Tuchel, da circa 10 mesi selezionatore dell’Inghilterra, ne approfitterà per valutare i suoi a pochi giorni dal match con la Lettonia, che potrebbe avvicinare sensibilmente i Tre Leoni all’obiettivo qualificazione.

Nel gruppo K stiamo infatti assistendo ad un monologo inglese: cinque vittorie su cinque, punteggio pieno, 13 gol segnati e addirittura zero subiti. Un cammino praticamente immacolato quello di Kane e compagni, ormai a un passo dal Mondiale. Lo scorso settembre è andata in onda una vera e propria prova di forza, con l’Inghilterra che ha strapazzato 5-0 la concorrente più credibile per il primo posto, la Serbia, travolta al Marakana di Belgrado e staccata di 8 punti in classifica. Il Galles invece è secondo nel gruppo J, a pari punti con il Belgio (che ha una gara in meno). Davanti, a sorpresa, c’è la Macedonia del Nord, che ha un punto in più dei gallesi e rappresenta la minaccia più credibile per la seconda piazza, fondamentale per agganciare almeno i playoff. I Dragoni, ad ogni modo, sembrano essere cresciuti esponenzialmente sotto la guida dell’ex Liverpool Craig Bellamy. Da quando c’è lui in panchina hanno subito soltanto due sconfitte in 12 partite.

Tuchel, privo dei vari Bellingham e Foden – sta continuando a far discutere l’esclusione di Grealish – dovrebbe continuare a fare esperimenti. In dubbio la presenza dal 1′ di Rice e James, entrambi usciti acciaccati dagli ultimi impegni con i rispettivi club, Arsenal e Chelsea.

Come vedere Inghilterra-Galles in diretta tv e in streaming

La sfida Inghilterra-Galles è in programma giovedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un match sentito soprattutto su sponda gallese, anche se dopo pochi giorni Bellamy e i suoi uomini dovranno affrontare una partita cruciale con il Belgio nelle qualificazioni. Inghilterra favorita in una sfida in cui probabilmente la squadra di Tuchel riuscirà pure a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Galles

INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Spence, Konsa, Burn, Lewis-Skelly; Rice, Anderson, Rogers; Saka, Kane, Rashford.

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, J. James; Johnson, Wilson, Thomas; Moore.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0