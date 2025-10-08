Pronostico Cipro-Bosnia: pronto l’allungo in vetta

Cipro-Bosnia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Con i suoi dodici punti in cinque partite, la Bosnia guida il gruppo H che vede l’Austria inseguire. Anche se ha una partita in meno quello nazionale che probabilmente andrà al Mondiale direttamente. Ma la Bosnia se la vuole giocare fino alla fine, e al massimo si accontenterà di andare ai playoff.

Sì, perché almeno il secondo posto – visti i sette punti della Romania – è ormai una certezza. Ma il sogno deve essere alimentato e il match in trasferta contro Cipro permette, senza dubbio, di farlo. Una gara che la Bosnia – che ha preso solamente tre gol in queste prima uscite di qualificazione al prossimo Mondiale – dovrebbe riuscire a portare a casa senza chissà quali problematiche.

Non solo per quello che è il valore di Cipro – e non c’è bisogno nemmeno di scriverlo – ma anche per quelli che sono i numeri che i padroni di casa hanno tirato fuori dopo cinque partite. La media è un di un gol fatto ogni 90minuti, mentre i sette subiti alzano decisamente questa percentuale. In poche parole, le difficoltà nel difendere possono fare la differenza nel corso del match anche per via degli attaccanti che la formazione bosniaca ha in rosa. Gente che sa come colpire, uomini che sanno dove cade in anticipo il pallone. E nonostante Cipro abbia vinto due degli ultimi cinque scontri diretti, crediamo che questa volta non ha nessuna possibilità di sognare il colpaccio. Anche le motivazioni, come potete capire, faranno la differenza.

Il pronostico

Bosnia vincente che continuerà ad alimentare il sogno di chiudere al primo posto nel girone. Le motivazioni ve le abbiamo spiegate prima: e la quota dell’affermazione esterna è succulenta e quindi da tenere molto in considerazione.

Le probabili formazioni di Cipro-Bosnia

CIPRO (4-3-1-2): Freitas; Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas; Kastanos, Kosti, Kousoulous; Tzionis; Pittas, Loizou.

BOSNIA (4-3-3): Vasiji; Memic, Katic, Muharemovic, Mujkic; Sunjic, Tahirovic, Gigovic; Dedic, Dzeko, Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2