Pronostico Bielorussia-Danimarca: il fattore che farà la differenza

Bielorussia-Danimarca è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

C’è un fattore che crediamo possa fare decisamente la differenza in questa partita. Oltre, ovviamente, a quelle che sono le diversità di valori che scenderanno in campo. Danimarca decisamente favorita a vincere il girone e andare al Mondiale, Bielorussia ultima con nessuna possibilità.

E qual è questo fattore? La fase difensiva. Gli ospiti in due partite giocate hanno preso zero gol, i padroni di casa ne hanno subiti sette oltre ad averne segnato solamente uno. E con gli attaccanti che la Danimarca si ritrova, è normale pensare ad un passaggio semplice e veloce che possa portare subito alla vittoria. Insomma, danesi ampiamente favoriti in questa partita e non potrebbe essere altrimenti.

Lontano, inoltre, il tempo di queste due formazioni quando si sono affrontate l’ultima volta. Parliamo della fine degli anni 90 ed erano qualificazioni agli Europei. Una vittoria danese in casa, un pareggio senza gol in trasferta. Le cose andranno davvero in maniera diversa nella serata di giovedì.

Come vedere Bielorussia-Danimarca in diretta tv e in streaming

La sfida Bielorussia-Danimarca è in programma giovedì alle 18:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

La vittoria della Danimarca è quotata a 1.12 su Goldbet e Lottomatica e 1.12 su Snai. Il segno OVER 2,5 è quotato invece a 1.62 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Le falle difensive della Bielorussia verranno prese di mira dall’attacco della Danimarca. Non è in discussione la vittoria, che potrebbe arrivare dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Danimarca

BIELORUSSIA (5-3-2): Lapoukhov; Karpovich, Parhomen, Volkov, Zebellins, Pechenin; Mykish, Kalinin, Ebong; Malashevich, Barkovski.

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Chiristensen, Mehele; Hojbjerg, Hujilmand, Froholdt; Skov Olsen, Hojlund, Damsgaard.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3