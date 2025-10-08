I pronostici di mercoledì 8 ottobre: Champions League femminile, Qualificazioni Mondiali

I pronostici di mercoledì 8 ottobre, in campo la Champions League femminile e in Africa le qualificazioni ai Mondiali

Tra le 18 selezioni che sono già sicure di partecipare al prossimo Mondiale ci sono pure due africane: Marocco e Tunisia. Ne mancano altre sette, i cui nomi saranno noti dopo le ultime due giornate delle qualificazioni, entrambe in calendario in questa finestra di ottobre. Siamo alla volata finale, dunque: ricordiamo che staccheranno un pass per il prossimo campionato del mondo le prime classificate dei nove gruppi mentre le quattro migliori seconde si sfideranno in un playoff – semifinale e finale – che decreterà quale selezione africana parteciperà ai cosiddetti spareggi interzona insieme a nazionali provenienti da Sudamerica e Asia.

Nel gruppo A l’Egitto è ormai a pochi metri dall’obiettivo. Nel gruppo D, invece, il Camerun è sostanzialmente rassegnato per quanto riguarda la corsa al primo posto. I Leoni Indomabili sono secondi a -4 da Capo Verde ed una rimonta, a 180 minuti dalla fine delle qualificazioni, appare impossibile, dal momento che la capolista negli ultimi due turni non dovrebbe avere problemi contro le modeste selezioni di Libia ed Eswatini. Il Camerun, tuttavia, ha l’obbligo di crederci: non riserverà sorprese la sfida con le Mauritius, travolte 3-0 già all’andata. Chiudiamo con il gruppo I, dove il Ghana, primo a +3 sul Madagascar, spera di poter fare festa dopo questo turno.

I pronostici sulle altre partite

Seconda giornata di incontri nella prima giornata della League Phase della Champions League femminile. Oggi tocca alla Roma che se la vedrà con il Real Madrid, avversaria blasonata ma alla portata delle giallorosse. Non è il Barcellona, per intenderci: giocando al massimo la Roma potrebbe anche riuscire a strappare un pareggio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GUINEA BISSAU VINCENTE in Etiopia-Guinea Bissau, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00

Vincenti

GHANA (in Repubblica Centrafricana-Ghana, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Repubblica Centrafricana-Ghana, ore 18:00) BURKINA FASO (in Sierra Leone-Burkina Faso, Qualificazioni ai Mondiali , ore 18:00)

(in Sierra Leone-Burkina Faso, ore 18:00) CAPO VERDE O PAREGGIO (in Libia-Capo Verde, Qualificazioni ai Mondiali, ore 15:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester United-Valerenga , Champions League femminile, ore 21:00

, Champions League femminile, ore 21:00 Gibuti-Egitto , Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00 Twente-Chelsea, Champions League femminile, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Madrid-Roma , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Wolfsburg-PSG, Champions League femminile, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 4.59 GOLDBET ; 4.74 SNAI; 4.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Real Madrid-Roma, Champions League femminile, ore 18:45