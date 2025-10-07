Pronostico Real Madrid-Roma, Champions League femminile: c’è una sola certezza

Real Madrid-Roma è una partita della prima giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

A Madrid per il sogno. Che potrebbe essere un punto, ovviamente. La Roma non parte battuta in questa partita – le madrilene hanno sì una grossa squadra ma non come il Barcellona ad esempio – ma deve dare il massimo per uscire indenne.

In questo avvio di stagione le giallorosse hanno perso solamente una volta contro la Juventus. Ah, è vero, anche nel preliminare di Champions in casa contro lo Sporting e risultato finale poi ribaltato in Portogallo. E hanno sempre segnato. Quindi è un segnale, da prendere in seria considerazione, che ci spinge a dire appunto della certezza della quale vi abbiamo parlato nel titolo.

Non prende gol da quattro partite il Real Madrid – e non è che può continuare in questo modo – ma come detto prima ha in rosa delle calciatrici importanti che sì, la possono anche decidere. La Roma sogna il colpaccio in questo primo appuntamento in Champions League, ma è difficile. Ma almeno un gol lo troverà.

Come vedere Real Madrid-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Real Madrid-Roma è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

Il pareggio è quotat0 5.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL ha il valore di 1.60 sempre negli stessi bookmaker.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Roma con almeno un punto. La squadra di Luca Rossettini ha le qualità per riuscire a strappare almeno un pareggio. Sì, ribadiamolo: molto complicato. Ma almeno un gol le giallorosse lo faranno, così come lo farà il Real Madrid. Quindi il segno lo avete capito anche voi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Real Madrid-Roma

REAL MADRID (4-3-3): Frohms; Garcia, Lakrar, Mendez, Yasmin; Dabritz, Toletti, Angeldal; Feller, Bruun, Caicedo.

ROMA (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Van Diemen, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens, Haavi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1