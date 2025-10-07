Pronostico Mirassol-Fluminense: continua il momento magico

Mirassol-Fluminense è un recupero della tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì alle 2:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Cinque risultati utili di fila per la Fluminense: un momento magico per la formazione ospite che sta scaldando posizione. Al momento occupa la prima utile per la seconda coppa Sudamericana, ma la qualificazione alla Libertadores è lì, a sole cinque lunghezze. E ci sarebbe anche il tempo di arrivarci.

Quella posizione, al momento, è occupata dal Mirassol, una squadra che era partita davvero alla grande in questa stagione ma che si è un poco persa nelle ultime settimane. La vittoria manca da tre turni e in generale, andando a vedere statistiche e tutto il resto che viene fuori alla fine di una partita, mette in evidenza un quadro quasi desolante, oseremmo dire. E sappiamo benissimo come i momenti, alla fine, riescano a fare la differenza.

In generale, quindi, il quadro mentale, pende verso i biancoverdi che, come ricordiamo tutti, hanno fatto benissimo al Mondiale per Club e vogliono sicuramente ritornare ad occupare posizioni di classifica importanti. Ma siccome la stagione è andata così, almeno per ora, l’obiettivo è quello di rimanere dentro la Libertadores anche il prossimo anno. Non ci aspettiamo un match bellissimo, ma il pronostico ve lo diamo sotto.

Come vedere Mirassol-Fluminense in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quattordicesima giornata del Brasileirao Mirassol-Fluminense, in programma giovedì alle 2:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Questo match, per quello che vi abbiamo raccontato prima, potrebbe davvero regalare un pareggio. In ogni caso, visto l’andazzo delle ultime uscite di entrambe le formazioni, la quota del GOL è assai alta e quindi potrebbe essere quella giusta. Parliamo infatti di due squadre che hanno concesso moltissimo nel corso della stagione e che continueranno a farlo.

Le probabili formazioni di Mirassol-Fluminense

MIRASSOL (4-3-3): Walter; Ramon, Jemmes, Joao Victor, Reinaldo; Jose Aldo, Danielzinho, Guilherme; Negueba, Renato, Eduardo.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Martinelli, Hercules; Canobbio, Acosta, Serna; Kennedy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0