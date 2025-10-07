Pronostico Los Angeles FC-Toronto: si ferma a 8 di fila la striscia di pareggi

Los Angeles Fc-Toronto è un match della MLS e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 04:30. Tv, probabili formazioni e pronostico

Il cammino del Toronto è clamoroso, forse nessuno nel Mondo è riuscito a fare questo. Sì, la formazione ospite, nella notte tra mercoledì e giovedì, dovrebbe interrompere il filotto di otto pareggi consecutivi – sì, otto pareggi consecutivi – non con una vittoria, ma con una sconfitta.

Il motivo? Il momento incredibilmente forte dei Los Angeles Fc: cinque vittorie di fila nella MLS per i padroni di casa, una classifica bella da guardare, ma soprattutto dei numeri clamorosi. Nell’arco delle ultime cinque giornate, quindi, sedici gol fatti e solamente 4 subiti. Una squadra che gira a mille, che non ha nessuna intenzione di fermarsi e che non si fermerà. Anche per quelli che sono stati gli ultimi due scontri diretti tra queste due formazioni: entrambe vittorie, sia in casa che in trasferta, per i Los Angeles, una formazione – e un club in generale – in netta crescita. Una squadra che non vuole, come detto prima, fermare il cammino che è stato intrapreso nell’ultimo mese.

Come vedere Los Angeles Fc-Toronto in diretta tv e in streaming

La sfida Los Angeles Fc-Toronto, in programma nelle notte tra mercoledì e giovedì alle 04:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Los Angeles FC è quotata 1.42 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Non riusciamo a mettere in discussione, visto momenti e numeri, la vittoria dei Los Angeles. E viste quelle che sono appunto le statistiche di questa squadra – ma anche in generale i risultati del Toronto – crediamo che l’affermazione possa arrivare dentro una partita da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Los Angeles Fc-Toronto

LOS ANGELES FC (4-3-3): Lloris; Palencia, Tafari, Segura, Hollingshead; Choiniere, Segura, Delgado; Tillman, Son, Bouanga.

TORONTO (4-3-3): Johnson; Laryea, Rosted, Thompson, Frenklin; Coello, Cifuentes, Osorio; Etienne, Kerr, Mihailovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1