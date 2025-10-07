Pronostico Juventus-Benfica, Champions League femminile: esordio vincente

Juventus-Benfica è una partita della prima giornata della Champions League femminile. Pronostico e dove vederla in streaming

Inizia in casa, all’Allianz Stadium il cammino della Juventus femminile in Champions League. Da quest’anno la formula è come quella maschile dello scorso anno, con un solo raggruppamento ma con due partite in meno – sei in totale – da giocare.

Sulla carta l’impegno è agevole per la formazione di Max Canzi: non solo lo scudetto sul petto ma anche la Serie A Women’s Cup, la coppa di lega, portata a casa nella finale contro la Roma a Castellammare di Stabia. Ma è proprio questa manifestazione – e la prima di campionato contro il Sassuolo finita zero a zero – che mette un poco d’ansia ai tifosi bianconeri. Non s’è vista una squadra come quella dello scorso anno che dettava legge. Anzi, ha avuto molte difficoltà.

Rispetto al pareggio in campionato, comunque, in campo scenderanno le migliori: il turnover messo in atto da Canzi è stato davvero profondo e infatti il risultato finale è arrivato per questo motivo. Sarà il primo confronto diretto tra queste due formazioni al femminile, e il Benfica non sembra possa essere una squadra pronta a fare il colpaccio a Torino.

Come vedere Juventus-Benfica in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Benfica è in programma martedì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata 1.52 su Lottomatica e GoldBet e 1.60

Il pronostico

Juve vincente, con una quota che piace. C’è da capire quale sarà l’atteggiamento del Benfica – a occhio le portoghesi cercheranno di fare una partita diversa da solito – per poterci spingere oltre. Ma in ogni caso, una vittoria della squadra di Canzi, è ampiamente alla portata.

Le probabili formazioni di Juventus-Benfica

JUVENTUS (3-4-1-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Brighton, Schatzer, Bonansea; Pinto; Vangsgaard, Girelli.

BENFICA (4-2-3-1): Pauels; Amado, Costa, Gomes, Lund; Almeida, Gasper; Davidson, Moller, Sousa Alves; Martin Gutierrez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0